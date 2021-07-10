Ввести временный запрет на вывоз кормов поручил Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временный запрет на вывоз кормов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я поручаю Правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» оперативно рассмотреть необходимость временного запрета на вывоз кормов. Для поддержки наиболее пострадавших фермеров, Правительству, акимам, институтам развития предстоит обеспечить реструктуризацию кредитов и выделения дополнительных субсидий на корма. Акиматам совместно с СПК и Минсельхозом следует в ускоренном порядке обеспечить льготное финансирование фермеров для форвардного закупа кормов в неблагополучных регионах», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Главы государства, данная проблема будет повторяться.

«Поэтому, помимо оперативных мер, нужны системные мероприятия по повышению кормообеспеченности отрасли. Следует обеспечить субсидирование кормоуборочного оборудования. Увеличить объемы форвардного закупа с урожая и компонентов для комбикормов. Правительство и институты развития должны принять меры по совершенствованию и повышению доступности страхования от засушливости при кормопроизводстве. Крайне важна прогнозная функция со стороны Правительства, государственных и отраслевых институтов развития и союзов», - отметил Президент.

«В то же время, не следует забывать о том, что корма для сельского хозяйства – один из факторов производства, то есть ведения бизнеса. Мы живем в рыночной экономике, со всеми ее плюсами и минусами. Поэтому фермеры должны ответственно подходить к вопросу обеспеченности кормами», - заключил Касым-Жомарт Токаев.