Ввести дополнительное производство сахара и рыбы планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров поделился планами по вводу дополнительного производства сахара и рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время дефицит сахара отечественного производства составляет 240 тысяч тонн или больше половины от потребности. Насыщение внутреннего рынка предполагается за счет модернизации сахарного завода в Алматинской области, а также строительства нового сахарного завода в Жамбылской области мощностью 150 тысяч тонн сахара», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Таким образом, по его словам, за счет дополнительного производства 175 тысяч тонн сахара планируется решить дефицит сахара и выйти на обеспеченность в 80%.

«В настоящее время обеспеченность рыбной продукцией составляет 60,8%. Для насыщения внутреннего рынка будут введены 8 проектов с мощностью производства 13,5 тысяч тонн рыбы. Это позволит довести обеспеченность до 100%», - заключил министр.

Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об итогах 2020 года в сфере агропромышленного комплекса. В ходе заседания Правительства было сказано о том, что 35 промышленных молочно-товарных ферм будут ежегодно вводить в Казахстане. Кроме того, глава Минсельхоза заявил, что в ряде регионов страны появятся новые яблоневые сады.