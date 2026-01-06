РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:26, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Введение цифровых вице-министров в Казахстане пока не рассматривается

    Почему ИИ не доверяют госрешения в Казахстане, разъяснил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Введение цифровых вице-министров в Казахстане пока не рассматривается
    Фото: Freepik

    Он отметил, что ключевым фактором при обсуждении подобных инициатив остаётся вопрос персональной ответственности в системе государственного управления.

    — Мы, как политические должностные лица, несём определённый уровень ответственности за принятие своих решений. Поэтому появление цифровых вице-министров сейчас не предполагается, — заявил Ростислав Коняшкин.

    Вместе с тем в государстве поддерживается применение искусственного интеллекта в качестве вспомогательного инструмента при подготовке и анализе управленческих решений.

    По словам вице-министра, особое значение имеет модель обучения ИИ и уровень ее надёжности при практическом использовании.

    — Когда ИИ-модель отвечает корректно в 95–97 процентах случаев, тогда, возможно, уже можно поднимать вопрос о передаче ей части функций по принятию решений. На данный момент такого уровня у нас нет, — отметил он.

    Ростислав Коняшкин подчеркнул, что на данном этапе искусственный интеллект рассматривается исключительно как средство помощи, а не как замена человеку в системе госуправления.

    — Я надеюсь, что в будущем мы сможем обучить персональных AI-помощников до такого уровня, чтобы они действительно существенно облегчили нашу с вами жизнь, — заключил спикер.

    Напомним, в сентябре 2025 года Албания первой в мире назначила министра, созданного с помощью ИИ.

    Адиль Саптаев
