Албания первой в мире назначила министра, созданного с помощью ИИ
Виртуальный министр будет отвечать за все государственные закупки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Politico.
Министра зовут Диэлла, что на албанском означает «солнце».
Диэлла уже знакома гражданам страны, поскольку она отвечает за платформу e-Albania, которая позволяет жителям получать доступ практически ко всем государственным услугам в цифровом формате. У нее даже есть аватар в виде молодой женщины в традиционной албанской одежде.
— Диелла — первый член партии, который не присутствует физически, а виртуально создан искусственным интеллектом. Албания станет страной, где государственные тендеры «на 100% неподкупны, и где все государственные средства, проходящие через тендерную процедуру, абсолютно прозрачны, — заявил премьер-минимтр страны Эди Рама.
Стоит отметить, что Албания давно борется с коррупцией, особенно в сфере государственного управления и государственных закупок. Европейский союз неоднократно отмечал эту проблему в своих ежегодных докладах о верховенстве права.
В мае 2025 года Рама выразил надежду, что страна может войти в состав блока до 2030 году. Албания получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2014 года.
