РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:40, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Албания первой в мире назначила министра, созданного с помощью ИИ

    Виртуальный министр будет отвечать за все государственные закупки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Politico

    Албания первой в мире назначила министра, созданного с помощью ИИ
    Фото: e-albania.al

    Министра зовут Диэлла, что на албанском означает «солнце».

    Диэлла уже знакома гражданам страны, поскольку она отвечает за платформу e-Albania, которая позволяет жителям получать доступ практически ко всем государственным услугам в цифровом формате. У нее даже есть аватар в виде молодой женщины в традиционной албанской одежде.

    — Диелла — первый член партии, который не присутствует физически, а виртуально создан искусственным интеллектом. Албания станет страной, где государственные тендеры «на 100% неподкупны, и где все государственные средства, проходящие через тендерную процедуру, абсолютно прозрачны, — заявил премьер-минимтр страны Эди Рама.

    Стоит отметить, что Албания давно борется с коррупцией, особенно в сфере государственного управления и государственных закупок. Европейский союз неоднократно отмечал эту проблему в своих ежегодных докладах о верховенстве права.

    В мае 2025 года Рама выразил надежду, что страна может войти в состав блока до 2030 году. Албания получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2014 года. 

    Ранее мы писали, что в британском парламенте будет заседать цифровой «двойник» политика.

    Теги:
    Албания Искусственный интеллект Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают