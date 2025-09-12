Албания первой в мире назначила министра, созданного с помощью ИИ

Министра зовут Диэлла, что на албанском означает «солнце».

Диэлла уже знакома гражданам страны, поскольку она отвечает за платформу e-Albania, которая позволяет жителям получать доступ практически ко всем государственным услугам в цифровом формате. У нее даже есть аватар в виде молодой женщины в традиционной албанской одежде.

— Диелла — первый член партии, который не присутствует физически, а виртуально создан искусственным интеллектом. Албания станет страной, где государственные тендеры «на 100% неподкупны, и где все государственные средства, проходящие через тендерную процедуру, абсолютно прозрачны, — заявил премьер-минимтр страны Эди Рама.

Стоит отметить, что Албания давно борется с коррупцией, особенно в сфере государственного управления и государственных закупок. Европейский союз неоднократно отмечал эту проблему в своих ежегодных докладах о верховенстве права.

В мае 2025 года Рама выразил надежду, что страна может войти в состав блока до 2030 году. Албания получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2014 года.

