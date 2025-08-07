В британском парламенте будет заседать цифровой «двойник» политика

Марк Сьюардс, лейборист, представляющий избирательный округ Лидс-Саут-Уэст и Морли, презентовал свой цифровой клон — ИИ-бот, который будет круглосуточно отвечать на вопросы и помогать избирателям.

— Я очень хочу изучить, как новые технологии, такие как искусственный интеллект, могут помочь укрепить связь между офисом члена парламента и избирателями, которым мы служим, — заявил Сьюардс, призвав жителей округа протестировать возможности своего «цифрового двойника».

Идея заключается в том, чтобы обеспечить работающий 24 часа в сутки, 7 дней в неделю сервис, при помощи которого избиратели будут сигнализировать о проблемах, задавать вопросы о политической жизни округа. При отправке сообщения в офис своего представителя, им не нужно будет дожидаться ответа неделями, как это часто бывает.

AI Mark, как его назвали, не заменит депутата на посту, заверил Сьюардс, пообещав, как и прежде, добросовестно выполнять свои обязанности.

В прошлом году мэр японского города Йокосука создал свой цифровой аватар, чтобы улучшить качество общения с тысячами англоговорящих военнослужащих ВМС США, базирующихся в этом городе.

В Дании партия под названием Synthetic Party даже выдвинула своего ИИ-кандидата по имени «Лидер Ларс» на выборах 2022 года.

Эксперты отмечают, что такие высокотехнологичные инструменты могут быть использованы для обмана избирателей: например, путем создания дифейков какого-нибудь общественного или политического деятеля без его на то согласия.

Подобные истории уже происходили с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, госсекретарем США Марко Рубио, знаменитой певицей Тейлор Свифт и актером Джо Роганом, чьи голоса были сгенерированы при помощи ИИ-технологий мошенниками.

