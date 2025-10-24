РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:29, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Усть-Каменогорске уровень сероводорода превысил норму в три раза

    В Усть-Каменогорске зафиксировано трехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Проверки промышленных предприятий продолжаются, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Смог, дым, загрязнение воздуха, Усть-Каменогорск, метеоусловия
    Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

    Превышение зафиксировано на улице Бажова

    По данным Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, лабораторные замеры воздуха проводились в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий в течение двух дней, а сегодня непосредственно на территории самих источников загрязнения.

    — На улице Бажова, 68 зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в три раза. На улицах Рабочая, 9 и в районе железнодорожного переезда промплощадки ТОО «Казцинк» превышений не выявлено, — сообщили в Департаменте.

    Ведомство направило в акимат Усть-Каменогорска рекомендательное письмо для принятия мер.

    — Мониторинг проводится ежедневно, лабораторные исследования воздуха продолжаются, — уточнили специалисты.

    При этом на территории Казцинка проверены главные стационарные источники предприятия — это установка «Лавалин», и свинцовый завод. Также замеры провели на основной трубе Усть-Каменогорской ТЭЦ. Превышений нормативов не установлено.


    Смог не рассеивается из-за штиля и тумана


    Экологи отмечают, что причиной стойкого смога стали неблагоприятные метеоусловия, которые сохраняются уже вторую неделю.

    — При безветрии и высокой влажности загрязняющие вещества не рассеиваются, а оседают в приземных слоях атмосферы. Это создаёт эффект тумана, хотя на самом деле речь идет о взвеси частиц и выхлопных газов, — пояснили в ведомстве.

    По словам специалистов, даже при нормальной работе предприятий концентрация выбросов может временно повышаться из-за отсутствия ветра и перепадов температур.


    Предприятия снижают производственные мощности

    На предприятиях города сообщили, что в период НМУ действуют в соответствии с меморандумом, заключённым с департаментом экологии и акиматом области.

    — По соглашению с областным акиматом производительность металлургического комплекса «Казцинк» снижена на 20 процентов, а мощности цинкового завода уменьшены на 50 процентов из-за профилактических работ, — рассказали в компании.

    На Усть-Каменогорской ТЭЦ также подтверждают, что нагрузка станции снижена на 35 процентов от номинальной.

    — На главной трубе, через которую проходит более 99 процентов всех выбросов, установлена система автоматического мониторинга. Данные передаются онлайн. Нарушений не выявлено, — уточнили на предприятии.


    Жители жалуются на воздух, но медики отрицательного влияния экологии на здоровье не увидели

    Несмотря на предпринятые меры, горожане продолжают жаловаться на загазованность.

    — Окна не открываем, пахнет газом, воздух серый, на улице днем как будто сумерки, дети кашляют, у меня самой голос пропал. Город тонет в смоге, — делится жительница Усть-Каменогорска Марина Коршунова.

    В социальных сетях жалобы — в каждом паблике. Но в управлении здравоохранения ВКО на наш запрос ответили, что диагнозов, связанных с ухудшением экологической обстановки, не выявлено.

    — По клиническому протоколу «Ожог горла» амбулаторных, либо стационарных пациентов в данный момент нет, — отметили в пресс-службе облздрава.

    Жители надеются, что в ближайшие дни погода изменится и плотный туман наконец рассеется.

    А пока, после вмешательства журналистов и общественников, в Усть-Каменогорске из-за смога школьников 24 октября перевели на дистанционное обучение.

    Экология Грязный воздух Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
