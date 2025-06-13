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    20:49, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    В Усть-Каменогорске на три дня остановят движение всех трамваев

    С вечера 12 июня по 15 июня в Усть-Каменогорске приостановят движение трамваев, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Трамвай депосы
    Фото: акимат Усть-Каменогорска

    Причина — капитальный ремонт на пересечении улиц Казахстан и Кабанбай батыра.

    По данным городского трамвайного парка, остановка продлится три дня — начиная с 20:00 часов 12 июня и до конца дня 15 июня. В это время не будут курсировать трамваи по всем маршрутам.

    — Запланирована замена рельсового полотна и установка так называемого бесшумного переезда. Это решение принято в интересах комфорта и безопасности пассажиров, — сообщили в транспортной компании.

    Работы пройдут на оживлённом перекрёстке, где интенсивное движение трамваев давно вызывало жалобы от водителей и пешеходов из-за шума и износа полотна.

    — Просим горожан заранее спланировать свои маршруты. Временные неудобства позволят нам перейти на более современные и тихие технологии движения, — добавили в трамвайном парке.

    Ожидается, что с утра 16 июня трамваи вновь выйдут на линии и будут работать по обычному расписанию.

    Специалисты призывают горожан следить за актуальной информацией на официальных ресурсах транспортной компании и городского акимата.

    Ранее сообщалось, что свыше 20 автобусных маршрутов изменили свое движение в Астане.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Транспорт Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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