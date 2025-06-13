В Усть-Каменогорске на три дня остановят движение всех трамваев

Причина — капитальный ремонт на пересечении улиц Казахстан и Кабанбай батыра.

По данным городского трамвайного парка, остановка продлится три дня — начиная с 20:00 часов 12 июня и до конца дня 15 июня. В это время не будут курсировать трамваи по всем маршрутам.

— Запланирована замена рельсового полотна и установка так называемого бесшумного переезда. Это решение принято в интересах комфорта и безопасности пассажиров, — сообщили в транспортной компании.

Работы пройдут на оживлённом перекрёстке, где интенсивное движение трамваев давно вызывало жалобы от водителей и пешеходов из-за шума и износа полотна.

— Просим горожан заранее спланировать свои маршруты. Временные неудобства позволят нам перейти на более современные и тихие технологии движения, — добавили в трамвайном парке.

Ожидается, что с утра 16 июня трамваи вновь выйдут на линии и будут работать по обычному расписанию.

Специалисты призывают горожан следить за актуальной информацией на официальных ресурсах транспортной компании и городского акимата.

Ранее сообщалось, что свыше 20 автобусных маршрутов изменили свое движение в Астане.