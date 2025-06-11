Свыше 20 автобусных маршрутов изменили свое движение в Астане

Временно изменится схема движения маршрутов № 5, 5А, 8, 9, 11, 22, 22А, 28, 31, 33, 55А, 55Б, 60, 73, 80, 505, 304, 313, 315, 316, 318, 321, 322, 327.

Схемы движения автобусов можно посмотреть здесь.

Напомним, дорогу возле Хан-Шатыра закрыли на ремонт в Астане, до 13 июня закрыли дорогу за ТРЦ «Сарыарка».