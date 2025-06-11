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    09:37, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Свыше 20 автобусных маршрутов изменили свое движение в Астане

    24 автобусных маршрута столицы изменили свое движение из-за дорожных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    автобус Астана
    Фото: акимат Астаны

    Временно изменится схема движения маршрутов № 5, 5А, 8, 9, 11, 22, 22А, 28, 31, 33, 55А, 55Б, 60, 73, 80, 505, 304, 313, 315, 316, 318, 321, 322, 327.

    Схемы движения автобусов можно посмотреть здесь.

    Напомним, дорогу возле Хан-Шатыра закрыли на ремонт в Астане, до 13 июня закрыли дорогу за ТРЦ «Сарыарка».

    Теги:
    Транспорт Автобус Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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