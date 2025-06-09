12:18, 09 Июнь 2025 | GMT +5
Дорогу за ТРЦ «Сарыарка» на пять дней закрыли на ремонт в Астане
В Астане ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по дороге за ТРЦ «Сарыарка» (улица 68), передает агентство Kazinform со ссылкой на
сайт акимата столицы.
В связи с этим с 9 по 13 июня движение на этом участке для автотранспортных средств будет частично перекрыто. Движение будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось о закрытии на ремонт участка проспекта Абылай хана в Астане и участка улицы Алматы.