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    12:18, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Дорогу за ТРЦ «Сарыарка» на пять дней закрыли на ремонт в Астане

    В Астане ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по дороге за ТРЦ «Сарыарка» (улица 68), передает агентство Kazinform со ссылкой на

    сайт акимата столицы.

    ТРЦ «Сарыарка»
    Фото: facebook.com/trcsaryarqa

    В связи с этим с 9 по 13 июня движение на этом участке для автотранспортных средств будет частично перекрыто. Движение будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

    Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось о закрытии на ремонт участка проспекта Абылай хана в Астане и участка улицы Алматы.

    Теги:
    Астана Акимат Закрытие дорог Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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