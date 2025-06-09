Дорогу за ТРЦ «Сарыарка» на пять дней закрыли на ремонт в Астане

В связи с этим с 9 по 13 июня движение на этом участке для автотранспортных средств будет частично перекрыто. Движение будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось о закрытии на ремонт участка проспекта Абылай хана в Астане и участка улицы Алматы.