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    10:27, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Участок проспекта Абылай хана в Астане закрыли на ремонт

    В столице продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Абылай хана на участке от улицы Манаса до улицы Майлина, передает агентство Kazinformсо ссылкой на

    сайт акимата Астаны.

    ремонт дорог, жол жөндеу
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В связи с этим 9 и 10 июня движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке будет полностью перекрыто.

    Вместе с тем, перекресток проспект Абылай хана/улица Майлина будет также закрыт.

    закрытие улиц
    Фото: акимат Астаны

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось о частичных перекрытиях по улицам Ш. Калдаякова, Домалак ана, проспекту Абылай хана и проспекту М. Жумабаева. Также закрыт участок улицы Алматы.

    Теги:
    Астана Акимат Закрытие дорог Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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