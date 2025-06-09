Участок проспекта Абылай хана в Астане закрыли на ремонт

В связи с этим 9 и 10 июня движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке будет полностью перекрыто.

Вместе с тем, перекресток проспект Абылай хана/улица Майлина будет также закрыт.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось о частичных перекрытиях по улицам Ш. Калдаякова, Домалак ана, проспекту Абылай хана и проспекту М. Жумабаева. Также закрыт участок улицы Алматы.