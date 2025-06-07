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    20:40, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие дороги перекроют в Астане из-за ремонта

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредило о начале работ по среднему ремонту на нескольких улицах города Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

    ремонт дорог в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    - по улице Ш. Калдаякова на участке от пр. Тауелсиздик до ул. Ж.Нажимеденов.

    В связи с этим, с 7 по 13 июня текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

    ремонт дорог
    Фото: акимат Астаны

    - продолжится работа по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по пр. Абылай хана на участке от ул. И. Жансугурова до ул. Манаса. Вместе с тем, перекресток пр. Абылай хана/ул. Манаса будет также перекрыт.

    В связи с этим, 7 и 8 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

    ремонт дорог
    Фото: акимат Астаны

    - устройство верхнего слоя дорожного покрытия по пр. М. Жумабаева на участке от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Балкантау.

    В связи с этим, с 7 по 9 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто. Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

    ремонт дорог
    Фото: акимат Астаны

    - укладка верхнего слоя дорожного покрытия по ул. Домалак ана на участке от шоссе Коргалжын до ул. К. Мухамедханова.

    В связи с этим, с 7 по 8 июня текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

    ремонт дорог
    Фото: акимат Астаны

     

    Теги:
    Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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