Какие дороги перекроют в Астане из-за ремонта

- по улице Ш. Калдаякова на участке от пр. Тауелсиздик до ул. Ж.Нажимеденов.

В связи с этим, с 7 по 13 июня текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Фото: акимат Астаны

- продолжится работа по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по пр. Абылай хана на участке от ул. И. Жансугурова до ул. Манаса. Вместе с тем, перекресток пр. Абылай хана/ул. Манаса будет также перекрыт.

В связи с этим, 7 и 8 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

Фото: акимат Астаны

- устройство верхнего слоя дорожного покрытия по пр. М. Жумабаева на участке от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Балкантау.

В связи с этим, с 7 по 9 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто. Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Фото: акимат Астаны

- укладка верхнего слоя дорожного покрытия по ул. Домалак ана на участке от шоссе Коргалжын до ул. К. Мухамедханова.

В связи с этим, с 7 по 8 июня текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.