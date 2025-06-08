Участок улицы Алматы закрыли на ремонт в Астане

В связи с этим с 7 по 10 июня текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Фото: акимат

Ранее сообщалось о частичных перекрытиях по улицам Ш. Калдаякова, Домалак ана, проспекту Абылай хана и проспекту М. Жумабаева.