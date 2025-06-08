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    10:59, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Участок улицы Алматы закрыли на ремонт в Астане

    В Астане на улице Алматы от Сауран до проспекта Кабанбай батыра проводят средний ремонт дороги, передает агентство Kazinform.

    Ремонт дорог дорожные знаки Жол жөндеу жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В связи с этим с 7 по 10 июня текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

    Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Участок улицы Алматы закрыли на ремонт в Астане
    Фото: акимат

    Ранее сообщалось о частичных перекрытиях по улицам Ш. Калдаякова, Домалак ана, проспекту Абылай хана и проспекту М. Жумабаева. 

    Теги:
    Астана Закрытие дорог Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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