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    03:32, 15 Июль 2025 | GMT +5

    В Усть-Каменогорске дрон с тепловизором помог найти пропавшую пенсионерку

    В Восточно-Казахстанской области поиски 71-летней женщины завершились благополучно благодаря использованию дрона, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    дроны
    Фото: pixabay

    Ранним утром 12 июля пенсионерка ушла из дома и не вернулась. Сначала родные пытались найти её самостоятельно, но спустя несколько часов внучка обратилась в полицию. Стражи порядка сразу приступили к розыску, задействовав не только пешие патрули, но и современные технологии — дрон с тепловизором.

    — С воздуха оператор беспилотника обследовал территорию, передавая координаты наземным группам. Именно это позволило значительно ускорить поиски, — отмечают в пресс-службе департамента полиции ВКО.

    Ближе к часу ночи 13 июля женщину обнаружили в густых зарослях — она устала и потерялась, не сумев найти дорогу обратно. Угрозы её жизни нет. Сейчас она дома, рядом с родными.

    В департаменте полиции ВКО отмечают: применение дронов с тепловизорами даёт реальную помощь в оперативных мероприятиях, особенно в условиях труднодоступной местности.

    Ранее сообщалось, что пропавшего ночью ребенка нашли в горах Алматинской области.

    Теги:
    ВКО Беспилотники Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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