В Усть-Каменогорске дрон с тепловизором помог найти пропавшую пенсионерку

Ранним утром 12 июля пенсионерка ушла из дома и не вернулась. Сначала родные пытались найти её самостоятельно, но спустя несколько часов внучка обратилась в полицию. Стражи порядка сразу приступили к розыску, задействовав не только пешие патрули, но и современные технологии — дрон с тепловизором.

— С воздуха оператор беспилотника обследовал территорию, передавая координаты наземным группам. Именно это позволило значительно ускорить поиски, — отмечают в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Ближе к часу ночи 13 июля женщину обнаружили в густых зарослях — она устала и потерялась, не сумев найти дорогу обратно. Угрозы её жизни нет. Сейчас она дома, рядом с родными.

В департаменте полиции ВКО отмечают: применение дронов с тепловизорами даёт реальную помощь в оперативных мероприятиях, особенно в условиях труднодоступной местности.

Ранее сообщалось, что пропавшего ночью ребенка нашли в горах Алматинской области.