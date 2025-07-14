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    17:15, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Пропавшего ночью ребенка нашли в горах Алматинской области

    В Кегенском районе Алматинской области полицейские и спасатели всю ночь разыскивали 10-летнего мальчика, который пропал в горной местности недалеко от села Актасты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: ДП Алматинской области

    Сообщение о пропаже поступило в полицию в полночь. Как выяснилось, ребенок вместе с родными отправился за грибами в предгорья. В какой-то момент мальчик отстал от взрослых и заблудился. Родственники попытались найти его самостоятельно, но безуспешно, и обратились за помощью к правоохранителям.

    Полицейские и спасатели Кегенского районного незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям. Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, несмотря на сложный рельеф, темное время суток и пониженную видимость, поиски не прекращались всю ночь.

    К утру мальчика удалось обнаружить: он был в целости и сохранности, ребенок уже с родителями.

    Близкие ребенка поблагодарили полицейских и спасателей за профессионализм, оперативность и неравнодушие.

    – Главное – ребенок найден живым и здоровым. В подобных ситуациях каждая минута на счету, и мы всегда готовы прийти на помощь, – прокомментировали полицейские.

    Напомним, недавно в горах Алматы было обнаружено тело 18-летнего студента, который пропал несколько дней назад.

    Теги:
    Дети Горы Алматинская область Спасатели
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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