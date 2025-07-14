Пропавшего ночью ребенка нашли в горах Алматинской области

Сообщение о пропаже поступило в полицию в полночь. Как выяснилось, ребенок вместе с родными отправился за грибами в предгорья. В какой-то момент мальчик отстал от взрослых и заблудился. Родственники попытались найти его самостоятельно, но безуспешно, и обратились за помощью к правоохранителям.

Полицейские и спасатели Кегенского районного незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям. Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, несмотря на сложный рельеф, темное время суток и пониженную видимость, поиски не прекращались всю ночь.

К утру мальчика удалось обнаружить: он был в целости и сохранности, ребенок уже с родителями.

Близкие ребенка поблагодарили полицейских и спасателей за профессионализм, оперативность и неравнодушие.

– Главное – ребенок найден живым и здоровым. В подобных ситуациях каждая минута на счету, и мы всегда готовы прийти на помощь, – прокомментировали полицейские.

Напомним, недавно в горах Алматы было обнаружено тело 18-летнего студента, который пропал несколько дней назад.