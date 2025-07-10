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    17:46, 10 Июль 2025 | GMT +5

    В Туркестанской области за полгода на производстве травмировались 67 человек

    На фоне роста несчастных случаев увеличилось и число жалоб на нарушения трудовых прав. С начала года их поступило более 800, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Что делать, если работник получил производственную травму
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pexels

    За первые шесть месяцев этого года в Туркестанской области 67 человек получили производственные травмы, трое из них погибли. Такие данные озвучил руководитель департамента Комитета госинспекции труда Амангельды Алиш. Кроме того, в регионе зарегистрировано 20 несчастных случаев на производстве. В результате трое работников скончались, 14 человек получили тяжелые травмы, еще шестеро — легкие. Два инцидента произошли на строительных объектах.

    Одновременно с ростом числа несчастных случаев увеличилось и количество жалоб на нарушения трудовых прав. С начала года в инспекцию труда поступило 834 обращения. В ходе 174 проведенных проверок было выявлено более 400 нарушений.

    Общая сумма наложенных административных штрафов составила 21 миллион тенге, из которых уже взыскано 19 миллионов.

    — Анализ показывает, что 70% жалоб связаны с государственными органами, а 30% — с частным компаниями. Из них 70% приходится на сферу образования, 12% — на здравоохранение, 8% — на другие государственные учреждения, 2% — на социальную сферу и 10% — на прочие отрасли, — отметил Амангельды Алиш.

    По официальным данным, в регионе насчитывается около 800 тысяч работающих граждан. Чаще всего несчастные случаи фиксировались в Туркестане и Арыси.

    — Необходимо закрепить ответственного представителя от профильного управления, активизировать работу комиссии. Работайте над профилактикой трудовых споров, защитой прав работников и соблюдением порядка в этой сфере, — подчеркнул замакима области Бейсенбай Тажибаев.

    Ранее корреспонденты Kazinform объяснили, как действовать в случае травмы на рабочем месте.

    Теги:
    Туркестанская область Работа Регионы Производственный травматизм Промбезопасность
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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