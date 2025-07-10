В Туркестанской области за полгода на производстве травмировались 67 человек

За первые шесть месяцев этого года в Туркестанской области 67 человек получили производственные травмы, трое из них погибли. Такие данные озвучил руководитель департамента Комитета госинспекции труда Амангельды Алиш. Кроме того, в регионе зарегистрировано 20 несчастных случаев на производстве. В результате трое работников скончались, 14 человек получили тяжелые травмы, еще шестеро — легкие. Два инцидента произошли на строительных объектах.

Одновременно с ростом числа несчастных случаев увеличилось и количество жалоб на нарушения трудовых прав. С начала года в инспекцию труда поступило 834 обращения. В ходе 174 проведенных проверок было выявлено более 400 нарушений.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 21 миллион тенге, из которых уже взыскано 19 миллионов.

— Анализ показывает, что 70% жалоб связаны с государственными органами, а 30% — с частным компаниями. Из них 70% приходится на сферу образования, 12% — на здравоохранение, 8% — на другие государственные учреждения, 2% — на социальную сферу и 10% — на прочие отрасли, — отметил Амангельды Алиш.

По официальным данным, в регионе насчитывается около 800 тысяч работающих граждан. Чаще всего несчастные случаи фиксировались в Туркестане и Арыси.

— Необходимо закрепить ответственного представителя от профильного управления, активизировать работу комиссии. Работайте над профилактикой трудовых споров, защитой прав работников и соблюдением порядка в этой сфере, — подчеркнул замакима области Бейсенбай Тажибаев.

Ранее корреспонденты Kazinform объяснили, как действовать в случае травмы на рабочем месте.