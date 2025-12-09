В Туркестанской области увеличат площадь водосберегающих технологий до 400 тысяч га

Аким региона Нуралхан Кушеров отметил, что Президент поручил ускорить внедрение современных решений в сфере водосбережения. По его словам, такие технологии позволяют снижать расход воды в два раза, а урожайность при этом растет в три раза.

— Четверть орошаемых земель в стране приходится на нашу область. Общая площадь составляет 554 тысячи гектаров. До 2025 года технологии водосбережения были внедрены на 55 тысячах гектаров. Только за текущий год мы дополнительно внедрили водосберегающие технологии на 59 тысячах гектаров, доведя общий объем до 114 тысяч га, — сообщил аким на брифинге в СЦК.

В регионе также повышают доступность оросительных технологий. Для этого создают новые производственные мощности. Запланировано открытие шести предприятий.

Фото: ОКҚ

— Из них три предприятия запущены в прошлом году, в этом будут открыты еще три, — уточнил он.

Благодаря этому получится обеспечить водосберегающими технологиями 133 тысячи гектаров, а в перспективе — полностью покрыть потребности области и соседних регионов.

Аким рассказал о проекте в Отырарском районе по выращиванию риса с использованием водосберегающих технологий.