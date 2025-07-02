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    17:41, 02 Июль 2025 | GMT +5

    В Туркестанской области утонули 5 человек, трое из них — дети

    По словам спасателей, многие жители региона по-прежнему игнорируют правила безопасности на воде. В соответствии с законом за такие нарушения предусмотрены штрафы. Уже сейчас общая сумма штрафов в два раза превышает показатель прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    утонул
    Фото: freepik.com

    Всего с начала года на территории Туркестанской области в различных происшествиях на воде погибли 39 человек, из них 16 — дети. Только за время купального сезона зарегистрированы 5 трагических случаев, три из которых — с участием малолетних детей.

    В этом году спасатели и полицейские провели 1 841 рейд. По итогам проверок были оштрафованы 129 человек, нарушивших правила безопасности на воде. Общая сумма штрафов превысила 1 миллион 200 тысяч тенге. Об этом сообщил начальник управления департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Оразгелди Дуйсен.

    — В соответствии с постановлением акимата области от 9 апреля 2020 года № 89 «Об определении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях Туркестанской области» определены 27 официальных мест для купания. Там круглосуточно дежурят спасатели, волонтеры и полицейские. В этом году планируется увеличить их количество еще на 70, — отметил главный спасатель региона.

    В области также начали работать частные пляжи Шардаринского водохранилища и коммунальные пляжи Ордабасинского района. На сегодня общее количество каркасных бассейнов в регионе составляет 233.

    — С целью обучения детей плаванию и обеспечения бесплатного посещения бассейнов детьми из многодетных семей предприниматели подписали 54 меморандума. Благодаря этому одновременно бесплатно могут купаться более 6 000 детей, — добавил Оразгелди Дуйсен.

    Отметим, что купальный сезон в области стартует в июне и продолжается до сентября. В прошлом году только за первый месяц сезона утонули 7 человек, трое из них были детьми.

    Напомним, в результате трагедий на воде в Павлодарской и Актюбинской областях погибли 16-летние подростки.

    Теги:
    Регионы Казахстана Вода Туркестан
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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