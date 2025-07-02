В Туркестанской области утонули 5 человек, трое из них — дети

Всего с начала года на территории Туркестанской области в различных происшествиях на воде погибли 39 человек, из них 16 — дети. Только за время купального сезона зарегистрированы 5 трагических случаев, три из которых — с участием малолетних детей.

В этом году спасатели и полицейские провели 1 841 рейд. По итогам проверок были оштрафованы 129 человек, нарушивших правила безопасности на воде. Общая сумма штрафов превысила 1 миллион 200 тысяч тенге. Об этом сообщил начальник управления департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Оразгелди Дуйсен.

— В соответствии с постановлением акимата области от 9 апреля 2020 года № 89 «Об определении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях Туркестанской области» определены 27 официальных мест для купания. Там круглосуточно дежурят спасатели, волонтеры и полицейские. В этом году планируется увеличить их количество еще на 70, — отметил главный спасатель региона.

В области также начали работать частные пляжи Шардаринского водохранилища и коммунальные пляжи Ордабасинского района. На сегодня общее количество каркасных бассейнов в регионе составляет 233.

— С целью обучения детей плаванию и обеспечения бесплатного посещения бассейнов детьми из многодетных семей предприниматели подписали 54 меморандума. Благодаря этому одновременно бесплатно могут купаться более 6 000 детей, — добавил Оразгелди Дуйсен.

Отметим, что купальный сезон в области стартует в июне и продолжается до сентября. В прошлом году только за первый месяц сезона утонули 7 человек, трое из них были детьми.

Напомним, в результате трагедий на воде в Павлодарской и Актюбинской областях погибли 16-летние подростки.