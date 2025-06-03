Двое детей утонули в первые летние дни в Казахстане

В Актюбинской области мальчик 2009 года рождения пас скот. Находясь вблизи реки Ойыл в районе поселка Шубаркудык, подросток поил животных, а после и сам оказался в водоеме. В пресс-службе ДЧС региона отметили, что мальчик был вместе со своей семьей.

Тем временем, в Павлодарской области, также 16-летний мальчик пропал в водоеме. Его тело нашли на дне.

— 2 июня в 17:00 в селе Акколь спасателями УЧС г. Экибастуз ДЧС Павлодарской области при проведении поисковых мероприятий в ходе водолазного погружения на искусственном канале (оросительный канал) обнаружен и извлечен несовершеннолетний 2009 г. р., который, со слов свидетелей, купался в запрещенном месте. Сообщение поступило в 15:40. Обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Напомним, с 3 июня в Павлодаре начался купальный сезон. В городе подготовлены два коммунальных пляжа.