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    10:02, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Двое детей утонули в первые летние дни в Казахстане

    Трагедия произошла в Павлодарской и Актюбинской областях. В обоих случаях погибли 16-летние подростки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Двое детей утонули в первые летние дни в Казахстане
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    В Актюбинской области мальчик 2009 года рождения пас скот. Находясь вблизи реки Ойыл в районе поселка Шубаркудык, подросток поил животных, а после и сам оказался в водоеме. В пресс-службе ДЧС региона отметили, что мальчик был вместе со своей семьей.

    Тем временем, в Павлодарской области, также 16-летний мальчик пропал в водоеме. Его тело нашли на дне.

    — 2 июня в 17:00 в селе Акколь спасателями УЧС г. Экибастуз ДЧС Павлодарской области при проведении поисковых мероприятий в ходе водолазного погружения на искусственном канале (оросительный канал) обнаружен и извлечен несовершеннолетний 2009 г. р., который, со слов свидетелей, купался в запрещенном месте. Сообщение поступило в 15:40. Обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

    Напомним, с 3 июня в Павлодаре начался купальный сезон. В городе подготовлены два коммунальных пляжа. 

    Теги:
    ДЧС Дети Лето Вода Безопасность Актюбинская область Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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