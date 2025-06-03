С 3 июня начинается пляжный сезон в Павлодаре

Подготовкой пляжей к летнему сезону в Павлодаре начали еще в апреле. Всего в городе два места отдыха, расположенных на Иртыше и Усолке, а также обустроен общественный детский бассейн.

— На Центральной набережной установлено 1500 лежаков, 12 душевых и 8 питьевых фонтанов. На пляже «Усольский» — 150 лежаков, 4 раздевалки и 4 питьевых фонтана. Проведены ремонтные работы, установлены навесы, пирсы, спасательные вышки, душевые и лягушатники. Для безопасности купающихся выставлены буйки, — сообщили в акимате города Павлодара.

Детский общественный бассейн на центральном пляже будет работать ежедневно с 9 утра до 8 вечера. При этом в понедельник санитарный день.

Безопасность на пляжах будут обеспечивать спасатели и полиция. Также установлены камеры наблюдения: 12 на центральном пляже и 6 на Усольском.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько пляжей разрешены для купания в Астане.