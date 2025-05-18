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    00:47, 18 Май 2025 | GMT +5

    В Туркестанской области устраняют последствия непогоды

    Сильный ветер и ливни повредили линии электропередачи, повалили деревья и сорвали крыши в Туркестанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Туркестанской области устраняют последствия непогоды
    Фото: Оңтустік жарық

    Из-за резкого ухудшения погодных условий — шквалистого ветра и проливных дождей — в Туркестанской области произошли аварии на воздушных линиях электропередачи напряжением 110/35/10 кВ.

    Сильные порывы ветра повалили деревья, сорвали крыши, повреждены участки электросетей. В ряде населенных пунктов зафиксированы временные отключения электроэнергии.

    деревья
    Фото: Оңтустік жарық

    — Для ликвидации последствий ЧС и восстановления энергоснабжения задействованы все необходимые силы и техника. Аварийно-восстановительные бригады ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» работают в усиленном режиме. Восстановительные работы ведутся круглосуточно, — сообщили специалисты.

    В Туркестанской области устраняют последствия непогоды
    Фото: Оңтустік жарық

    Ранее сообщалось о пыльной буре и шквалистом ветре в Шымкенте. Температура воздуха в городе понизилась, прогнозируются дожди с грозой.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Непогода
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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