В Туркестанской области устраняют последствия непогоды

Из-за резкого ухудшения погодных условий — шквалистого ветра и проливных дождей — в Туркестанской области произошли аварии на воздушных линиях электропередачи напряжением 110/35/10 кВ.

Сильные порывы ветра повалили деревья, сорвали крыши, повреждены участки электросетей. В ряде населенных пунктов зафиксированы временные отключения электроэнергии.

Фото: Оңтустік жарық

— Для ликвидации последствий ЧС и восстановления энергоснабжения задействованы все необходимые силы и техника. Аварийно-восстановительные бригады ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» работают в усиленном режиме. Восстановительные работы ведутся круглосуточно, — сообщили специалисты.

Фото: Оңтустік жарық

Ранее сообщалось о пыльной буре и шквалистом ветре в Шымкенте. Температура воздуха в городе понизилась, прогнозируются дожди с грозой.