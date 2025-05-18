В Туркестанской области устраняют последствия непогоды
Сильный ветер и ливни повредили линии электропередачи, повалили деревья и сорвали крыши в Туркестанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
Из-за резкого ухудшения погодных условий — шквалистого ветра и проливных дождей — в Туркестанской области произошли аварии на воздушных линиях электропередачи напряжением 110/35/10 кВ.
Сильные порывы ветра повалили деревья, сорвали крыши, повреждены участки электросетей. В ряде населенных пунктов зафиксированы временные отключения электроэнергии.
— Для ликвидации последствий ЧС и восстановления энергоснабжения задействованы все необходимые силы и техника. Аварийно-восстановительные бригады ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» работают в усиленном режиме. Восстановительные работы ведутся круглосуточно, — сообщили специалисты.
Ранее сообщалось о пыльной буре и шквалистом ветре в Шымкенте. Температура воздуха в городе понизилась, прогнозируются дожди с грозой.