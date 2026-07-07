В Туркестанской области 88 сел отказались от продажи алкоголя

В Туркестанской области 88 из почти 800 сел полностью отказались от продажи алкогольной продукции, передает Kazinform.

По официальным данным, в 2024 году в регионе насчитывалось 30 сел, где не продавали алкоголь. В 2025 году этот показатель превысил 60. Сейчас таких населенных пунктов уже 88.

По словам жителей, в селах, поддержавших инициативу, стало меньше правонарушений, в том числе хулиганства, краж и других преступлений.

Как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, лидером по реализации инициативы «Село без алкоголя» является Мактааральский район. Здесь продажу спиртного прекратили в 20 селах.

— Всего в 88 селах области алкогольная продукция не продается. В их числе 20 сел Мактааральского района, 12 — Сайрамского, 10 — Келесского и девять — Толебийского районов, — говорится в сообщении.

Кроме того, от продажи алкоголя отказались семь сел Ордабасинского района, шесть — Сауранского района, пять — города Арыс. По три таких села расположены в Созакском, Казыгуртском, Сарыагашском и Отырарском районах.

Еще по два села отказались от продажи спиртного в Шардаринском и Тюлькубасском районах. По одному селу — в Жетысайском, Байдибекском районах и городе Кентау.

Ранее сообщалось, что село без единого за пять лет преступления зарегистрировано в области Жетысу.