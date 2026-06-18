Село без единого за пять лет преступления зарегистрировано в области Жетысу

В селе Жаналык уже пять лет полиция не регистрировала ни одного преступления, а местные жители отказались от алкоголя, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Жетысу.

Село Жаналык Ескельдинского района области Жетысу с населением около 500 человек уже пять лет назад отказалось от реализации алкогольной продукции, и сегодня является примером общественного порядка, согласия и безопасности.

В полиции рассказывают, что в селе по инициативе аксакалов и местных жителей было принято решение полностью отказаться от алкоголя. Результатом этой инициативы стало то, что за последние пять лет в селе не зарегистрировано ни одного преступления. Село Жаналык входит в число 30 населенных пунктов области, жители которых отказались от употребления и продажи алкогольной продукции.

— Свой вклад в поддержание общественной безопасности вносит и участковый инспектор полиции, который проводит системную профилактическую работу с населением. Сегодня село Жаналык наглядно демонстрирует, что опираясь на единство, ответственность и национальные ценности можно построить безопасное и благополучное общество, — сказали в полиции.

Ранее сообщалось, что Кызылординская область увеличила число безалкогольных сел до 37. Также мы рассказывали, что жители 21 села Восточно-Казахстанской области отказались от алкоголя.