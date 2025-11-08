В центре Усть-Каменогорска временно отключили отопление

Причиной стало проведение ремонтных работ на тепловой магистрали.

Как сообщили в компании «Шығыс Жылу», отключение потребовалось для замены запорной арматуры после выявленного дефекта при запуске системы. Работы проводились на участке от тепловой камеры № 668, где проходят сети, питающие торговые дома «Анура», «Әлем», «Кайнар», «Жәрдем», а также объекты «Казахтелеком» и городского управления полиции.

— После завершения монтажных работ на сетях, находящихся на балансе потребителей, был выявлен дефект на вводе обратного трубопровода. Чтобы не допустить серьезной аварии, принято решение временно отключить участок для замены запорной арматуры, — пояснил начальник Октябрьского района АО «Шығыс Жылу» Ринат Мухамеджанов.

По данным предприятия, подача тепла начнет восстанавливаться поэтапно. Сейчас открыты вводы для потребителей, ведется заполнение системы.

Жители отмечают, что температура в квартирах заметно снизилась, однако большинство с пониманием отнеслись к ситуации.

— Главное, чтобы не надолго. На улице мороз, но если все восстановят до ночи, переживем, — поделились жильцы одного из домов по улице Бурова.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Усть-Каменогорске днем опустилась до минус четырех градусов.

