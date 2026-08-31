Второй жеребенок лошади Пржевальского родился в Казахстане

В Казахстане родился второй жеребенок Кертагы (лошади Пржевальского). На этот раз жеребенка принесла кобыла по имени Умбра, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Это уже второй жеребенок, родившийся в Казахстане в рамках международной программы по возвращению Кертагы (лошади Пржевальского) в ее исторический ареал. Первый появился на свет 22 августа 2026 года в Центре реинтродукции диких копытных «Алиби» на территории государственного природного резервата «Алтын Дала».

Сейчас Умбра находится вместе с жеребенком. Специалисты наблюдают за их состоянием и поведением.

Появление второго жеребенка показывает, что привезенные в Казахстан Кертагы (лошади Пржевальского) осваиваются в степи и начинают размножаться естественным путем. Одна из главных задач программы — сформировать устойчивую популяцию, которая сможет самостоятельно жить и размножаться в природных условиях.

Возвращение Кертагы (лошадей Пржевальского) в Казахстан началось в 2024 году. Тогда из Европы доставили семь животных. В 2025 году привезли еще семь, в 2026 году — восемь.

Кертагы (лошадь Пржевальского) — последний сохранившийся вид диких лошадей Евразии. В XX веке он исчез из дикой природы, но вид удалось сохранить благодаря разведению в зоопарках. Позже Кертагы начали возвращать в места их исторического обитания. Казахстан стал одной из стран, где сегодня ведется такая работа.

Проект реализуется в рамках сотрудничества Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Пражского зоопарка, Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), Франкфуртского зоологического общества, Нюрнбергского зоопарка, Берлинского Тирпарка и национального парка «Хортобадь» при научной и ветеринарной поддержке Института исследований зоопарков и дикой природы имени Лейбница (IZW).

Ранее сообщалось о том, что численность редких животных растет в Казахстане.