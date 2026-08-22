Первый жеребенок лошади Пржевальского родился в Казахстане

Сегодня, 22 августа, в Центре реинтродукции «Алиби» на территории государственного природного резервата «Алтын Дала» родился первый жеребенок лошади Пржевальского, передает агентство Kazinform.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана отметили, что это первое потомство, полученное от лошадей, завезенных в Казахстан в рамках международной программы реинтродукции. Жеребенок-самец вскоре после рождения самостоятельно встал на ноги, начал следовать за матерью и питаться ее молоком. По наблюдениям специалистов, состояние обоих хорошее.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана

— Мать жеребенка — семилетняя кобыла Тесса, доставленная в Казахстан из Берлинского Тирпарка в 2024 году. Это ее первое потомство. Программа по возвращению лошади Пржевальского в Казахстан стартовала в 2024 году. В 2024 году были доставлены 7 животных, в 2025 году — еще 7, в 2026 году — 8. До 2029 года планируется доставить в Казахстан около 40 лошадей, — подчеркнули в Минэкологии РК.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана

Рождение первого жеребенка — важный результат, свидетельствующий об успешной адаптации животных к природным условиям казахстанской степи. Конечная цель программы — формирование устойчивой популяции лошади Пржевальского, способной самостоятельно размножаться в естественной среде обитания.

Были ли казахские лошади лучшими среди кочевых народов — читайте в материале корреспондента Kazinform.