Второй за двое суток масштабный блэкаут произошел в Грузии

Грузия спустя сутки после масштабного отключения электричества вновь осталась без света. Сообщается о перебоях с водоснабжением и интернетом, остановке работы метро и поездов. Причины сбоя выясняются, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

В Грузии второй раз за двое суток произошло масштабное отключение электроэнергии. В 8:00 в субботу, 25 июля, без света остались Тбилиси и ключевые регионы страны.

Перебои с водоснабжением и интернетом, остановлено движение поездов

По данным Paper Kartuli, в столице Грузии была приостановлена работа метро, возникли перебои с подачей воды и интернет-соединением. По всей стране остановилось движение поездов. Через полчаса после сбоя электроснабжение в отдельных районах Тбилиси было восстановлено.

Причины сбоев пока не названы

Новый блэкаут произошел спустя 30 часов после масштабного отключения электричества в Грузии в ночь на 24 июля. Тогда обесточенными оказались Тбилиси и многие другие города, в том числе Батуми, Кутаиси, Телави, Боржоми, Бакуриани, Зугдиди.

Позже электроснабжение было полностью восстановлено.

Причины этой аварии, а также повторного отключения пока не обнародованы. Представители Государственной электросистемы Грузии (GSE) заявили, что занимаются ликвидацией последствий и выясняют причины сбоя.