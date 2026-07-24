Грузия полностью восстановила электроснабжение после блэкаута

Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Грузии после масштабного аварийного отключения, произошедшего в ночь на 24 июля, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на Грузинскую государственную электросистему.

После сбоя специалисты приступили к поэтапному восстановлению подачи электроэнергии. В ходе аварийно-восстановительных работ электроснабжение было частично восстановлено в регионе Мцхета-Мтианети и значительной части Тбилиси, а также в районах Дидубе, Ваке, Мтацминда и Крцаниси столицы.

Электричество также вернули в отдельные районы Кутаиси, Чиатуры, Сачхере, Они и Амбролаури.

Позднее в Грузинской государственной электросистеме сообщили о полном восстановлении электроснабжения по всей стране.

В компании отметили, что параллельно продолжается работа по установлению точной причины сбоя в энергосистеме.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси прошли сильные осадки, которые привели к подтоплениям в отдельных районах столицы Грузии, повреждению инфраструктуры и дорожного покрытия.



