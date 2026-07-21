Сильный ливень создал проблемы на улицах и дорогах Тбилиси

Сильные осадки, прошедшие ночью в Тбилиси, привели к подтоплениям в отдельных районах столицы Грузии, повреждению инфраструктуры и дорожного покрытия, а также осложнили автомобильное движение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что в результате интенсивного дождя проблемы возникли на отдельных улицах и проспектах города. По его словам, на некоторые участки были вынесены камни, гравий и другой мусор, а отдельные отрезки дорог и объекты инфраструктуры получили повреждения.

— Прошел очень сильный дождь, за короткое время выпало очень большое количество осадков. В отдельных районах, на конкретных улицах возникли проблемы. Начинаются очистительные работы, поскольку на некоторые улицы и проспекты вынесло строительный мусор, камни и гравий. Повреждена инфраструктура, испорчены отдельные участки дорог, — заявил мэр.

Подтопления были зафиксированы в различных районах Тбилиси, в том числе на набережной, в районе улиц Университетской и Тамарашвили, а также на отдельных участках города. По словам Каладзе, на некоторых территориях вода уже начала уходить.

Всю ночь на проблемных участках работали сотрудники муниципальной службы, проводившие очистительные работы. К ликвидации последствий непогоды также были привлечены соответствующие службы Министерства внутренних дел и патрульная полиция.

— Все сотрудники наших ведомств вышли на улицы и работают в различных местах, где это необходимо. Служба «Тбилсервис» находится в полной готовности, мобилизованы районные администрации. Мы приедем везде и поможем всем в пределах наших возможностей, ни один человек не останется без внимания, — сказал мэр Тбилиси.

Ожидается, что в ближайшие дни в Грузии сохранится вероятность осадков. В Тбилиси на фоне высоких температур прогнозируются грозы.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений в Афганистане более 100 человек пропали без вести.



