Более 100 человек пропали без вести в результате наводнений в Афганистане
В результате наводнений, вызванных муссонными дождями в восточной афганской провинции Нуристан, погибли по меньшей мере 20 человек, более 100 числятся пропавшими без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.
Наводнение, начавшееся в понедельник, разрушило дома и магазины в столице провинции — городе Парун. Мэр города числится среди пропавших без вести.
Метеорологическое управление талибов предупредило о том, что сильные дожди и наводнения продолжатся в 10 из 34 провинций страны до среды, и власти посоветовали жителям избегать приближения к берегам рек и районам, подверженным наводнениям.
At least 20 people have been killed and more than 100 remain missing in flooding that has hit Afghanistan's Nuristan province, according to officials.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 21, 2026
Residents are continuing to search through mud and rubble for survivors. pic.twitter.com/4SHXoE7dBA
Восточная провинция Нуристан, граничащая с Пакистаном, известна своими зелеными вершинами, пышными лесами и чистыми реками.
Однако вырубка лесов и незаконная заготовка древесины усугубили проблему внезапных наводнений, снизив способность почвы поглощать обильные осадки.
Глава афганского агентства по охране окружающей среды Мавлави Матиул Хак Халис заявил в этом месяце, что наводнения в стране участились, предупредив, что экологические проблемы «способствовали гуманитарному кризису».
Афганистан, как и соседние Пакистан и Индия, крайне уязвим к экстремальным погодным явлениям, особенно к внезапным наводнениям после сезонных дождей.
Ранее мы писали о том, что Афганистан переживает один из крупнейших в мире гуманитарных кризисов.