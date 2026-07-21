Более 100 человек пропали без вести в результате наводнений в Афганистане

В результате наводнений, вызванных муссонными дождями в восточной афганской провинции Нуристан, погибли по меньшей мере 20 человек, более 100 числятся пропавшими без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera .

Наводнение, начавшееся в понедельник, разрушило дома и магазины в столице провинции — городе Парун. Мэр города числится среди пропавших без вести.

Метеорологическое управление талибов предупредило о том, что сильные дожди и наводнения продолжатся в 10 из 34 провинций страны до среды, и власти посоветовали жителям избегать приближения к берегам рек и районам, подверженным наводнениям.

At least 20 people have been killed and more than 100 remain missing in flooding that has hit Afghanistan's Nuristan province, according to officials.



Residents are continuing to search through mud and rubble for survivors. pic.twitter.com/4SHXoE7dBA — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 21, 2026

Восточная провинция Нуристан, граничащая с Пакистаном, известна своими зелеными вершинами, пышными лесами и чистыми реками.

Однако вырубка лесов и незаконная заготовка древесины усугубили проблему внезапных наводнений, снизив способность почвы поглощать обильные осадки.

Глава афганского агентства по охране окружающей среды Мавлави Матиул Хак Халис заявил в этом месяце, что наводнения в стране участились, предупредив, что экологические проблемы «способствовали гуманитарному кризису».

Афганистан, как и соседние Пакистан и Индия, крайне уязвим к экстремальным погодным явлениям, особенно к внезапным наводнениям после сезонных дождей.

Ранее мы писали о том, что Афганистан переживает один из крупнейших в мире гуманитарных кризисов.