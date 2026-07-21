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    Более 100 человек пропали без вести в результате наводнений в Афганистане

    В результате наводнений, вызванных муссонными дождями в восточной афганской провинции Нуристан, погибли по меньшей мере 20 человек, более 100 числятся пропавшими без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на Al Jazeera

    Более 100 человек пропали без вести в результате наводнений в Афганистане
    Фото: report.az

    Наводнение, начавшееся в понедельник, разрушило дома и магазины в столице провинции — городе Парун. Мэр города числится среди пропавших без вести. 

    Метеорологическое управление талибов предупредило о том, что сильные дожди и наводнения продолжатся в 10 из 34 провинций страны до среды, и власти посоветовали жителям избегать приближения к берегам рек и районам, подверженным наводнениям.

    Восточная провинция Нуристан, граничащая с Пакистаном, известна своими зелеными вершинами, пышными лесами и чистыми реками. 

    Однако вырубка лесов и незаконная заготовка древесины усугубили проблему внезапных наводнений, снизив способность почвы поглощать обильные осадки.

    Глава афганского агентства по охране окружающей среды Мавлави Матиул Хак Халис заявил в этом месяце, что наводнения в стране участились, предупредив, что экологические проблемы «способствовали гуманитарному кризису».

    Афганистан, как и соседние Пакистан и Индия, крайне уязвим к экстремальным погодным явлениям, особенно к внезапным наводнениям после сезонных дождей.

    Ранее мы писали о том, что Афганистан переживает один из крупнейших в мире гуманитарных кризисов. 

    Наводнение В мире Афганистан
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор