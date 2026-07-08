Афганистан переживает один из крупнейших в мире гуманитарных кризисов

Афганистан столкнулся с одним из крупнейших в мире кризисов, связанным с вынужденным перемещением населения. Люди вынуждены покидать свои дома из-за бедности, засухи и землетрясений, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Последствия четырех десятилетий войны, массовое возвращение людей, климатические потрясения, неустойчивая экономика и сокращение участия женщин в жизни страны подрывают средства к существованию населения и перегружают систему основных услуг. Об этом говорится в новом социально-экономическом обзоре по Афганистану, подготовленном Программой развития ООН (ПРООН).

— В Афганистане кризисы редко происходят по одному, — заявил глава ПРООН Александер де Кроо, который вместе с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салихом находится с визитом в Афганистане.

Представители ООН проводят встречи с возвращающимися афганцами, местными гуманитарными партнерами и официальными лицами страны.

Поддержка на пути к новой жизни

Только за последний год разрушительное землетрясение уничтожило множество домов и лишило людей средств к существованию, в то время как бедность по-прежнему остается суровой реальностью для большинства жителей страны.

Сегодня 74 процента населения Афганистана, или около 29 миллионов человек, сталкиваются с отсутствием предметов первой необходимости. ПРООН оказывает поддержку вынужденным переселенцам и принимающим их общинам, помогая им восстановить источники средств к существованию и начать новую жизнь. В ходе совместного визита руководители учреждений ООН посетили город Джелалабад, где встретились с общинами, пострадавшими от землетрясений. Они также побывали в долине Сутан, которая, по словам Александера де Кроо, «стала примером успешного восстановления».

Путь к восстановлению

Сильно пострадавшая от землетрясения долина Сутан уже демонстрирует первые результаты восстановительных работ. Так, в рамках проектов по защите от наводнений и развитию ирригации, женщины изготавливают металлические сетчатые конструкции, а мужчины производят кирпичи для строительства защитных сооружений. Такие меры помогают снизить риск стихийных бедствий, защитить сельскохозяйственные угодья и создать новые источники дохода.

— Экстренная поддержка спасает жизни, а помощь в сфере развития помогает людям восстановить свою жизнь, — отметил де Кроо.

Основа для долгосрочного восстановления

Учреждения ООН работают над достижением этих и других общих целей. Так, инициатива, поддерживаемая Специальным целевым фондом ООН для Афганистана и запущенная в прошлом году, помогает закладывать основу для долгосрочных решений на северо-востоке страны. Она направлена на подготовку местных общин к возвращению людей, поддержку возвращающихся афганцев и создание условий для устойчивого восстановления.

Кроме того, проект «Совместные действия в интересах комплексного развития районов возвращения» предусматривает улучшение доступа к жилью, основным услугам и возможностям для получения дохода, а также повышение условий жизни принимающих общин, возвращающихся афганцев и внутренне перемещенных лиц в 69 населенных пунктах трех районов провинций Кундуз и Баглан.

В то же время УВКБ реализует комплексный подход на всем протяжении маршрутов перемещения, стремясь снизить риски для людей в пути и укрепить системы предоставления убежища.

Поскольку, согласно прогнозам, в 2026 году более 570 тысячам афганцев потребуется переселение в третьи страны, в УВКБ намерены расширять возможности для их приема, в том числе через программы получения образования, трудовой мобильности и воссоединения семей.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение произошло на территории Афганистана.