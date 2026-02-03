Второй этап переписи населения стартует в Узбекистане

По данным Комитета по статистике, в рамках первого этапа в онлайн-переписи приняли участие более 29,9 миллиона человек, что составляет 81,8% всех домохозяйств Узбекистана.

Граждан, не участвовавших в онлайн-этапе или заполнивших анкеты с ошибками, опросят на втором этапе переписи рамках подомового обхода.

В период с 4 по 28 февраля сотрудники органов статистики будут обходить дома и вносить в базу данные о жителях, которые не прошли регистрацию ранее.

По итогам переписи будет сформирована единая база данных о составе населения численностью 38 млн человек, семейном положении граждан, их занятости и источниках доходов.

Напомним, последняя перепись населения в Узбекистане проводилась в 1989 году. Из-за пандемии ее сначала перенесли с 2022 года на ноябрь 2023 года, а затем — на 2026–2027 годы.

По данным Национального комитета по статистике на 2 февраля, численность постоянного населения Узбекистана составляет 38 292 377 человек.

