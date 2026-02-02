Стала известна численность населения Казахстана на 1 января 2026 года

Прирост по сравнению с началом 2025 года составил 212 576 человек.

Два региона с населением более двух млн человек:

Алматы — 2 347 924 человека

Регионы с населением свыше одного млн человек:

Астана — 1 638 233 человека

— 1 215 373 человека Карагандинская область — 1 131 287 человек.

Наименьшее количество жителей зарегистрировано в области Улытау — 218 993 человека.

Отток населения зафиксирован в Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау.

Городское население Казахстана составило 13 029 803 человека, сельское население — 7 466 172 человека.

