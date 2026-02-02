Стала известна численность населения Казахстана на 1 января 2026 года
Согласно отчету Бюро национальной статистики, численность населения Казахстана по состоянию на 1 января 2026 года составила 20 495 975 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.
Прирост по сравнению с началом 2025 года составил 212 576 человек.
Два региона с населением более двух млн человек:
- Алматы — 2 347 924 человека
- Туркестанская область — 2 148 658 человек.
Регионы с населением свыше одного млн человек:
- Астана — 1 638 233 человека
- Алматинская область — 1 596 331 человек
- Шымкент — 1 293 648 человек
- Жамбылская область — 1 215 373 человека
- Карагандинская область — 1 131 287 человек.
Наименьшее количество жителей зарегистрировано в области Улытау — 218 993 человека.
Отток населения зафиксирован в Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау.
Городское население Казахстана составило 13 029 803 человека, сельское население — 7 466 172 человека.
Ранее мы писали о том, что население Астаны превысило 1,6 млн.