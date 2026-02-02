РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:44, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Стала известна численность населения Казахстана на 1 января 2026 года

    Согласно отчету Бюро национальной статистики, численность населения Казахстана по состоянию на 1 января 2026 года составила 20 495 975 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    демография
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Прирост по сравнению с началом 2025 года составил 212 576 человек.

    Два региона с населением более двух млн человек:

    • Алматы — 2 347 924 человека
    • Туркестанская область — 2 148 658 человек.

    Регионы с населением свыше одного млн человек:

    • Астана — 1 638 233 человека
    • Алматинская область — 1 596 331 человек
    • Шымкент — 1 293 648 человек
    • Жамбылская область — 1 215 373 человека
    • Карагандинская область — 1 131 287 человек.

    Наименьшее количество жителей зарегистрировано в области Улытау — 218 993 человека.

    Отток населения зафиксирован в Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау.

    Городское население Казахстана составило 13 029 803 человека, сельское население — 7 466 172 человека.

    Ранее мы писали о том, что население Астаны превысило 1,6 млн. 

    Карина Кущанова
