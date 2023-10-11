Второе за несколько дней землетрясение в Афганистане: жители спят под открытым небом

Второе сильное землетрясение зафиксировано в Афганистане всего через несколько дней после того, как землетрясение силой 6,3 балла в том же регионе унесло жизни более 2000 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

Новое землетрясение такой же магнитуды произошло во вторник около 05:10 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 28 км к северу от города Герат.

Последствия нового землетрясения пока не ясны, но многие афганцы уже спят под открытым небом после того, как их дома были разрушены в субботу. Также не хватает одеял, продуктов питания и других предметов снабжения.

Землетрясение в субботу утром произошло в Зиндаяне, сельском районе, расположенном примерно в 40 км от города Герат.

На фотографиях из деревень видно, как целые дома, которые были слишком хрупкими, чтобы выдержать подобное землетрясение, превратились в руины.

Афганистан часто страдает от землетрясений, особенно в горном массиве Гиндукуш, поскольку он расположен недалеко от стыка Евразийской и Индийской тектонических плит.

Как сообщалось ранее, казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Афганистана в 6 часов 44 минуты 05 секунд алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 14.2. Магнитуда 6.5. Глубина 10 км.

Казахстан направляет гуманитарный груз в пострадавший от землетрясения Афганистан.





