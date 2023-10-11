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    09:05, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан направляет гуманитарный груз в пострадавший от землетрясения Афганистан

    самолет МЧС
    Фото: пресс-служба МЧС РК

    В соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения, из государственного материального резерва выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1659 тонн.

    Кроме того, ТОО «СК Фармация» выделены медикаменты для отправки в Афганистан. Лекарства и палатки направлены самолетом Национальной Гвардии, адресаты их получат уже сегодня.

    Доставка остальной гуманитарной помощи будет осуществлена железнодорожным транспортом.

    Днем ранее, для проведения поисково-спасательных работ в провинцию Герат были направлены 45 сотрудников МЧС.

    Теги:
    МЧС Землетрясение Афганистан
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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