Казахстан направляет гуманитарный груз в пострадавший от землетрясения Афганистан

В соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения, из государственного материального резерва выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1659 тонн.

Кроме того, ТОО «СК Фармация» выделены медикаменты для отправки в Афганистан. Лекарства и палатки направлены самолетом Национальной Гвардии, адресаты их получат уже сегодня.

Доставка остальной гуманитарной помощи будет осуществлена железнодорожным транспортом.

Днем ранее, для проведения поисково-спасательных работ в провинцию Герат были направлены 45 сотрудников МЧС.