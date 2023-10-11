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    07:30, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае и Афганистане

    землетрясение
    Фото: из открытых источников

    Сетью сейсмических станций 11 октября зарегистрированы два землетрясения 588 км на юго-восток от Алматы, на территориии Китая, и 1450 км на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» МЧС РК.

    - Землетрясение на территории Китая зафиксировано в 6 часов 15 минут 22 секунды алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда 4,2. Глубина 20 км. Землетрясение на территории Афганистана зафиксировано в 6 часов 44 минуты 05 секунд алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 14.2. Магнитуда 6.5. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет, - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Напомним, в минувшую субботу в Афганистане произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали не менее 2445 человек. Первое землетрясение магнитудой 6,3 произошло утром 7 октября, в районах к северо-западу от города Герат. За первым толчком последовали еще не менее восьми сильных афтершоков.

    Теги:
    Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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