Вторая группа спасателей вернется в Казахстан из Турции 19 февраля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель республиканского оперативно-спасательного отряда Владимир Цой сообщил, что вторая группа казахстанских спасателей вернутся 19 февраля из Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы сегодня вернулись 38 человек: 33 спасателя РОСО, 5 врачей медицины катастроф. Завтра возвращаются остальные спасатели этим же бортом в Астану. Там есть спасатели Караганды, Астаны и Кокшетау», - сказал он.

Напомним, ночью 18 февраля первая группа казахстанских спасателей и медиков вернулась из Турции в аэропорт Алматы. Родственники спасателей встречали их в аэропорту Алматы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанских спасателей, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Турции, наградят по возвращении на Родину.