ВТБ Казахстан под санкциями ЕС: что ждать клиентам банка

— Вообще номинально ВТБ попал еще до этого, помните, через ВТБ практически операции не осуществляются. Поэтому ВТБ не оказывает на финансовую стабильность в целом негативного влияния. Поэтому я не думаю, что это будет вызывать серьезные опасения или риски для экономики, — сказал он в кулуарах Сената.

Нацбанк намерен внимательно отслеживать ситуацию и при необходимости принимать меры.

— Будем смотреть, только информация появилась. Будем смотреть, сколько вкладчиков, как отразится. У нас есть право у каждого вкладчика выбирать свой банк. И если они предпочтут другой банк, то это право вкладчика. А так если любой банк у нас в Казахстане, не дай бог, либо банк закроется, либо будут проблемы — у нас есть система гарантирования депозитов. Системно мы эти риски отслеживаем, поэтому я сейчас об этом случае не могу сказать, по этому банку какие будем меры реализовывать. Будем исходить из ситуации, понятно, что не должны пострадать клиенты банка и население. С другой стороны, мы должны думать о хозяйствующих субъектах. Если действительно будут какие-то проблемы с платежами и переводами, мы поможем, — заявил Жамаубаев.

Он также отметил, что санкционные вопросы появились не сегодня, а три года назад.

— Каждый банк, каждый хозяйствующий субъект в Казахстане находится под пристальным вниманием. Правительство внимательно отслеживает ситуацию, чтобы вторичные санкции не возникали в Казахстане. Будем и дальше с Правительством отрабатывать, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз принял 19-й пакет санкций против России, в котором ВТБ Банк Казахстан включен в перечень организаций, попадающих под ограничения.