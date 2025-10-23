РУ
    14:47, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Банк ВТБ Казахстан попал под санкции ЕС

    Европейский союз принял 19-й пакет санкций против России, в котором ВТБ Банк Казахстан включен в перечень организаций, попадающих под ограничения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: vtb-bank.kz

    Помимо него, под санкции попали дочерние структуры ВТБ в Беларуси и Шанхае.

    Согласно опубликованному документу Европейского совета, запретительные меры вступят в силу с 2 декабря 2025 года. В их числе ограничения на доступ к финансовым услугам и операциям в юрисдикции ЕС. Ранее ВТБ Казахстан уже испытывал трудности в связи с ограничениями, введенными против головной структуры.

    Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит саммит лидеров 27 государств-членов ЕС, где планируется рассмотреть актуальные вопросы внешней и внутренней политики Европы.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России. 

