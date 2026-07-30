В суды Казахстана поступило рекордное количество исков о лишении водительских прав

Количество исков о лишении водительских прав достигло рекорда за 10 лет. Об этом сообщает аналитический Тelegram-канал DataHub, передает агентство Kazinform.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, за январь–июнь 2026 года в гражданские суды первой инстанции поступило 5 336 исков о лишении (приостановлении) права управления транспортным средством. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем по меньшей мере за последние 10 лет.

— Примечательно, что это не первый всплеск активности органов внутренних дел, должностные лица которых наделены правом инициировать судебные разбирательства, связанные с лишением водительских прав. Количество исков, поступивших в суды за первое полугодие, кратно увеличивается г/г три года подряд. Скачки фиксируются на фоне общественных дискуссий, поднимающих вопрос о необходимости усиления контроля за деятельностью автошкол, — с 22 апреля 2016 года для их открытия достаточно подачи уведомления вместо включения в реестр учебных организаций (обязательное лицензирование), как это было раньше, — сообщают аналитики.

Эксперты подчеркивают, что именно выдача водительского удостоверения в нарушение правил подготовки водителей, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений является одним из оснований лишения водительских прав через суд. Кроме того, к числу таких оснований относится несдача экзамена для проверки знания ПДД в течение двух месяцев со дня получения постановления о направлении водителя на проверку знания ПДД.

Лидеры по числу поступивших в суды исков о лишении водительских прав:

Алматы — 757;

Актюбинская область — 757;

Карагандинская область — 535.

Всего: 38% от общего числа исков.

Минимальный показатель:

Астана — 13 исков (0,2%).

В гражданский суд поступило:

Движение дел:

Поступило исков — 5 336;

Возбуждено гражданских дел — 5 161.

Рассмотрено — 4 251, в том числе:

удовлетворены — 4 044;

отказано — 207.

Ранее сообщалось, что автошколы в Казахстане ждут большие перемены, а более половины из них могут закрыться.