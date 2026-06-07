Автошколы ждут большие перемены: более половины могут закрыться

В Казахстане могут ввести новые требования к деятельности автошкол. Законопроект, одобренный Мажилисом, направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление безопасности дорожного движения. Kazinform вместе с экспертами проанализировал, насколько эффективными могут оказаться предлагаемые меры.

Очистит ли лицензирование рынок

В рамках законопроекта предлагается вновь ввести обязательное лицензирование автошкол. По словам экспертов, эта проблема назревала в отрасли на протяжении многих лет.

Как отметил автоэксперт Алексей Алексеев, последние 10 лет автошколы работали по уведомительному принципу. То есть для открытия учреждения было достаточно лишь направить уведомление в уполномоченный орган.

— Сейчас в стране работают 727 автошкол. Они оказывают услуги без лицензии, в рамках уведомительного порядка. То есть для открытия автошколы нет необходимости получать специальное разрешение. Достаточно через портал eGov направить уведомление о начале деятельности. В таких условиях государство заранее не проверяет материально-техническую базу учебного заведения, преподавательский состав или качество обучения. Слабый контроль становится причиной снижения качества подготовки в некоторых автошколах, — сказал эксперт.

Фото: из личного архива Алексея Алексеева

С этой точки зрения возвращение лицензирования позволит упорядочить рынок и отсеять организации, не соответствующие установленным критериям. По мнению представителя профессионального объединения по подготовке водителей транспортных средств Адиля Алибекова, после вступления новых требований в силу значительная часть автошкол может прекратить свою деятельность.

— Думаю, закроется более половины. Потому что есть организации, у которых отсутствует материально-техническая база, нет преподавателей и автомобилей. Они занимаются только продажей сертификатов, — сказал Адиль Алибеков.

Фото из личного архива Адиля Алибекова

По его словам, сегодня для открытия автошколы достаточно загрузить в информационную систему МВД всего 5 документов. При этом главное заключается в том, что достоверность этих сведений предварительно не проверяется. В результате некоторые организации предлагают поддельные сертификаты по низким ценам, что негативно сказывается на конкурентоспособности автошкол, работающих добросовестно.

Биометрия и геолокация: как будут проверять посещаемость курсантов

Предлагаемые изменения не ограничиваются только лицензированием. Законопроект предусматривает полный переход процесса подготовки водителей под цифровой контроль. В частности, предлагается внедрить биометрическую идентификацию и систему геолокации для контроля фактического присутствия курсантов на занятиях.

По словам Адиля Алибекова, это позволит прекратить практику формального обучения в автошколах.

— Учащийся может быть зачислен в группу, но не посещать занятия, а просто заучивать ответы на тестовые вопросы. Чтобы прекратить это, предлагается внедрить геолокацию и систему распознавания лиц. Когда курсант входит в систему через телефон, будет проверяться, действительно ли он находится в автошколе, — сказал спикер.

Законопроект также предусматривает более широкое применение технических средств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Кроме того, чтобы не допускать к управлению транспортными средствами граждан с медицинскими противопоказаниями, данные Министерства здравоохранения планируется интегрировать с информационными системами МВД.

Также рассматривается вопрос введения ограничений при получении ряда государственных услуг для водителей, имеющих неоплаченные штрафы.

Фото: Kazinform

Необходимость подобных инициатив подтверждают нарушения, выявленные в ходе проверок отрасли. В апреле этого года территориальные подразделения МВД провели контроль деятельности автошкол и выявили ряд нарушений законодательства. По итогам проверок выяснилось, что на некоторых автодромах дорожные знаки и освещение не соответствовали установленным требованиям. Кроме того, были выявлены случаи эксплуатации транспортных средств с техническими неисправностями.

Помимо этого, 59 автошкол использовали автомобили без обязательного технического осмотра и страховых полисов. В результате деятельность 701 учебной группы была приостановлена.

Практическая подготовка — главная проблема

Проблемы системы подготовки водителей невозможно решить исключительно за счет усиления контроля. Главная проблема связана не только с деятельностью автошкол, но и с самими подходами к обучению.

По словам экспертов, сегодня значительная часть теоретических занятий строится на заучивании экзаменационных билетов. Однако такой подход далеко не всегда помогает принимать правильные решения в реальных дорожных ситуациях.

— Необходимо обновить подходы к подготовке водителей. Во время занятий следует уделять больше внимания разбору дорожно-транспортных происшествий, объяснению особенностей сложных участков дорог и демонстрации наиболее распространенных ошибок. Также в Казахстане обсуждается вопрос внедрения балльной системы. В рамках этой системы у водителя, нарушившего правила, будут сниматься баллы. Такая практика во многих странах используется как эффективный инструмент, — сказал Алексей Алексеев.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

По мнению специалистов, еще одной слабой стороной автошкол остается недостаточный объем практических занятий. В результате часть граждан, получивших водительские удостоверения, сталкивается с трудностями уже с начала самостоятельного вождения. Особенно это заметно при движении в городских условиях, парковке, перестроении и выполнении других повседневных маневров.

— Новички за рулем очень подвержены эмоциям. Они отвлекаются на телефон, музыку, разговоры. Не соблюдают дистанцию, фиксируют внимание только на одном объекте. Между тем за управлением автомобилем стоит большая ответственность, — говорит эксперт.

По его словам, на поведение водителя на дороге влияет и возраст. Молодые люди чаще действуют смело, однако не всегда способны в полной мере оценить возможные риски. У людей старшего возраста, напротив, могут преобладать неуверенность и страх. Поэтому в рамках краткосрочных курсов необходимо не ограничиваться заучиванием правил дорожного движения, а уделять приоритетное внимание формированию навыков безопасного вождения.

Мировой опыт и правовые требования

Новые изменения предусматривают также усиление ответственности. По словам специалистов, ужесточение требований должно коснуться не только автошкол, но и граждан, пытающихся получить водительское удостоверение незаконным путем.

Как отметил юрист Аржан Садуакас, в перспективе граждане смогут еще до поступления в автошколу проверить, включена ли она в реестр МВД. Это поможет выявить организации, работающие на законных основаниях, и избежать обращения в учреждения, оказывающие сомнительные услуги.

— Если автошкола выдаст поддельный сертификат, для нее предусмотрена уголовная ответственность. Водительское удостоверение, полученное на основании такого документа, будет признано недействительным, а гражданин может лишиться права управления транспортным средством, — говорит юрист.

Фото: кадр из видео

По его мнению, формирование культуры безопасности дорожного движения должно начинаться не с момента получения водительского удостоверения, а еще со школьной скамьи. Поэтому вопрос включения соответствующих тем в образовательную программу не должен оставаться без внимания.

— Я считаю, что правила дорожного движения необходимо преподавать начиная с 9 класса. Даже если человек не управляет автомобилем, каждый должен быть грамотным пешеходом, — отметил Аржан Садуакас.

Эксперты отмечают, что предлагаемые инициативы созвучны международной практике. Во многих развитых странах получение водительского удостоверения рассматривается как большая ответственность, а предъявляемые требования остаются достаточно строгими.

Так, в Германии автошколы работают на основании обязательной лицензии. Оказывать услуги без специально оборудованных автомобилей и профессиональных инструкторов не разрешается, а теоретическая и практическая подготовка проводятся параллельно.

Высокие требования действуют и в Японии: автошколы обязаны иметь собственный автодром, использовать утвержденную программу обучения и работать с сертифицированными инструкторами. В США правила различаются в зависимости от штата, однако особое внимание уделяется формированию практических навыков вождения.

По мнению экспертов, подобные механизмы, доказавшие свою эффективность в международной практике, актуальны и для Казахстана.

Споры вокруг QR-кода и реформа отрасли

Вопрос реформирования системы подготовки водителей в Мажилисе поднимался не только с точки зрения качества обучения, но и с точки зрения прозрачности финансовых потоков. Депутат Максат Толыкбай задал вопрос, касающийся системы оплаты в автошколах, и обратил внимание на движение собираемых денежных средств.

— Ежегодно около 670 тыс. человек сдают экзамены на получение водительского удостоверения. Если каждый из них платит по 8,5 тыс. тенге, то за год собирается 5,6 млрд тенге. В чей карман уходят эти деньги? Они не поступают ни в государственный бюджет, ни в систему МВД, — заявил депутат на пленарном заседании Мажилиса.

Фото: Мажилис

По данному вопросу в Министерстве внутренних дел сообщили о начале служебной проверки.

— Между автошколами и административной полицией не должно быть никаких посредников. Здесь не должно быть места коррупции. Будут приняты необходимые меры, — заявил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

Таким образом, предлагаемые изменения направлены не только на регулирование деятельности автошкол, но и на повышение прозрачности в отрасли. Однако, по словам экспертов, проблема значительно глубже.

По мнению автоэксперта Алексея Алексеева, необходимость реформы наглядно подтверждается статистикой дорожно-транспортных происшествий.

— Каждый год в результате дорожно-транспортных происшествий мы теряем столько людей, сколько проживает в небольшом городе. В прошлом году на дорогах Казахстана погибли 2330 человек. Я считаю, что необходима кардинальная реформа. Потому что водителей до сих пор обучают по методикам, которым уже 50-70 лет. Я сам получал водительское удостоверение 30 лет назад, и экзаменационные билеты того времени до сих пор не изменились, — сказал эксперт.

Однако не все инициативы, предусмотренные законопроектом, получают однозначную поддержку. Так, руководитель Ассоциации организаций по подготовке водителей Северо-Казахстанской области Виктория Гимельрайх скептически относится к системе биометрического контроля.

Фото: kursiv.media, Санат Урналиев

— Во-первых, это нарушает права человека. Во-вторых, любую биометрию можно обойти. Сотрудник полиции может прийти и проверить, действительно ли проводится занятие. Но в целом мы не выступаем против государственного контроля, — сказала она.

В целом необходимость обновления системы подготовки водителей ни у кого не вызывает споров. Дискуссия сегодня идет не о том, нужна ли реформа, а о том, как правильно ее реализовать.

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