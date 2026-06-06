Как работает программа утилизации автомобилей в Казахстане

На фоне обновления автопарка и постепенного вывода из эксплуатации старых автомобилей у граждан возникает ряд практических вопросов — от порядка сдачи техники на утилизацию до условий участия в программе и предусмотренных компенсаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этой связи корреспондент редакции решил разобраться в деталях действующей программы и направил официальный запрос в Министерство экологии и природных ресурсов.

Кто отвечает за утилизацию и как устроена система

Из ответа Министерства экологии и природных ресурсов следует, что ранее сбор, транспортировка и переработка транспортных средств осуществлялись частным оператором. После изменения модели оператором расширенных обязательств производителей стало АО «Жасыл даму», а программа была перезапущена по обновленным правилам.

Также в ведомстве отмечают, что к участию в программе допускаются все субъекты предпринимательства, осуществляющие переработку черного металла. Такой подход, по данным ведомства, исключает монополизацию процесса одним участником рынка.

При этом переработчики обязаны иметь полный пакет разрешительных документов, включая экологические и санитарные заключения, а также находятся под государственным контролем.

Как проходит сдача автомобиля и что происходит с техникой

Процесс утилизации включает два основных этапа: подачу заявки на сдачу транспортного средства и заключение договора с переработчиком.

Порядок подачи документов, требования к технике и условия транспортировки закреплены в утвержденных Правилах. Перечень необходимых документов зависит от категории транспорта и установлен отдельными приложениями к нормативному документу.

После сдачи транспорт направляется на переработку. Из него извлекаются пригодные для вторичного использования материалы и компоненты. При этом установлен экологический норматив: доля неутилизируемых отходов не должна превышать 5% от массы техники.

Коллаж: Kazinform/ Nano Banana

Какие авто принимаются и какие предусмотрены компенсации

Программа распространяется на легковые и грузовые автомобили, автобусы, а также самоходную сельскохозяйственную технику. Ограничения по возрасту напрямую не выделяются, основное внимание уделяется соблюдению требований комплектности и установленным правилам сдачи.

В качестве стимулирующей меры владельцам предоставляются скидочные сертификаты на приобретение экологически чистого транспорта или сельхозтехники, произведенных в Казахстане. Сертификат действует один год, может передаваться до трех раз и суммироваться в пределах установленных лимитов.

Размер скидки определяется уполномоченным органом в сфере государственной поддержки индустриального развития.

Объемы программы и дальнейшее развитие

По данным министерства, в период работы частного оператора с 2016 по январь 2022 года было принято более 218 тысяч единиц техники, в том числе свыше 215 тысяч автомобилей и более 3,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники.

Сейчас продолжается процесс определения переработчиков, с которыми будут заключены договоры. После завершения этого процесса актуальный перечень пунктов приема будет опубликован на официальном сайте оператора.

В Минэкологии добавили, что система утилизации будет совершенствоваться с учетом практического опыта и предложений участников рынка, а сама программа ориентирована на развитие экологических стандартов и повышение доступности для населения.

Ранее агентство уже рассказывало о причинах, по которым казахстанцы пока не могут сдать старые автомобили на утилизацию.