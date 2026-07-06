KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    В Судане за полгода погибли или пострадали не менее 330 детей — ЮНИСЕФ

    Война в Судане становится все более опасной для детей на фоне ударов беспилотников и боев в провинциях Дарфур и Кордофан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Судане за полгода погибли или пострадали не менее 330 детей — ЮНИСЕФ
    Фото: ЮНИСЕФ

    По меньшей мере 330 детей погибли или получили ранения в Судане за первые шесть месяцев 2026 года, об этом в понедельник сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    По данным организации, наибольшее число жертв среди детей по-прежнему фиксируется в штатах Дарфур и Кордофан.

    Особую тревогу в ЮНИСЕФ вызывает ситуация в районе города Эль-Обейд и в целом в регионе Северный Кордофан, где с мая этого года удары беспилотников и другие атаки привели там к гибели не менее 18 детей, еще более 17 получили ранения. При этом возраст пострадавших варьируется от двух месяцев до 17 лет.

    По информации ЮНИСЕФ, 60% случаев приходятся на атаки беспилотников.

    — Дети оказались в безжалостном круге насилия, перемещений и лишений. Для многих детей больше не осталось безопасного места, — заявил представитель ЮНИСЕФ в Судане Шелдон Йетт.

    По данным организации, повторяющиеся удары БПЛА и артиллерийские обстрелы наносят ущерб гражданской инфраструктуре, включая дома, школы, медицинские учреждения, системы водоснабжения и рынки. Это нарушает маршруты поставок и усиливает давление на базовые службы.

    В районе Эль-Обейда и по всему Северному Кордофану под угрозой находятся около 500 тыс. мирных жителей.

    В ЮНИСЕФ также заявили, что дети сталкиваются не только с риском гибели и ранений. В условиях продолжающегося конфликта они подвергаются угрозе вербовки в вооруженные формирования и использования в боевых действиях, похищений, сексуального насилия, а также атак на школы и больницы.

    Фонд призвал стороны конфликта защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, а также принять все возможные меры для защиты детей.

    Вооруженный конфликт в Судане продолжается с апреля 2023 года между суданской армией и Силами быстрого реагирования. Боевые действия сосредоточены в штатах Кордофан, Дарфур и Голубой Нил.

    Ранее ООН, США и Великобритания выражали тревогу из-за риска новых массовых нарушений на фоне боев за стратегически важный город Эль-Обейд.

    Война привела к гибели не менее 59 тыс. человек, перемещению около 13 млн жителей. Кроме того, более 30 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

    Как сообщалось ранее, на днях глава ВОЗ сообщил о вспышке холеры в Судане.

    Африка В мире
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор