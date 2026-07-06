В Судане за полгода погибли или пострадали не менее 330 детей — ЮНИСЕФ

Война в Судане становится все более опасной для детей на фоне ударов беспилотников и боев в провинциях Дарфур и Кордофан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По меньшей мере 330 детей погибли или получили ранения в Судане за первые шесть месяцев 2026 года, об этом в понедельник сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По данным организации, наибольшее число жертв среди детей по-прежнему фиксируется в штатах Дарфур и Кордофан.

«For many children, there is no safe place left. They are being killed and injured in their homes, on the roads, in markets, and while attempting to access essential services such as education and healthcare, ” said Sheldon Yett, our Representative

https://t.co/l5Y7HTQHOV — UNICEF Sudan — اليونيسف في السودان (@UNICEFSudan) July 6, 2026

Особую тревогу в ЮНИСЕФ вызывает ситуация в районе города Эль-Обейд и в целом в регионе Северный Кордофан, где с мая этого года удары беспилотников и другие атаки привели там к гибели не менее 18 детей, еще более 17 получили ранения. При этом возраст пострадавших варьируется от двух месяцев до 17 лет.

По информации ЮНИСЕФ, 60% случаев приходятся на атаки беспилотников.

— Дети оказались в безжалостном круге насилия, перемещений и лишений. Для многих детей больше не осталось безопасного места, — заявил представитель ЮНИСЕФ в Судане Шелдон Йетт.

По данным организации, повторяющиеся удары БПЛА и артиллерийские обстрелы наносят ущерб гражданской инфраструктуре, включая дома, школы, медицинские учреждения, системы водоснабжения и рынки. Это нарушает маршруты поставок и усиливает давление на базовые службы.

В районе Эль-Обейда и по всему Северному Кордофану под угрозой находятся около 500 тыс. мирных жителей.

В ЮНИСЕФ также заявили, что дети сталкиваются не только с риском гибели и ранений. В условиях продолжающегося конфликта они подвергаются угрозе вербовки в вооруженные формирования и использования в боевых действиях, похищений, сексуального насилия, а также атак на школы и больницы.

Фонд призвал стороны конфликта защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, а также принять все возможные меры для защиты детей.

Вооруженный конфликт в Судане продолжается с апреля 2023 года между суданской армией и Силами быстрого реагирования. Боевые действия сосредоточены в штатах Кордофан, Дарфур и Голубой Нил.

Ранее ООН, США и Великобритания выражали тревогу из-за риска новых массовых нарушений на фоне боев за стратегически важный город Эль-Обейд.

Война привела к гибели не менее 59 тыс. человек, перемещению около 13 млн жителей. Кроме того, более 30 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Как сообщалось ранее, на днях глава ВОЗ сообщил о вспышке холеры в Судане.