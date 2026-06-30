Глава ВОЗ сообщил о вспышке холеры в Судане

— По состоянию на 20 июня 2026 года Министерство здравоохранения штата сообщило о 838 предполагаемых случаях холеры, 7 подтвержденных случаях и 117 летальных исходах, — написал он в соцсети X.

По его словам, вспышка развивается на фоне продолжающегося нарушения работы системы здравоохранения, вызванного конфликтом.

— Перемещение населения еще больше затрудняет доступ к основным медицинским услугам. В то же время отсутствие безопасности и ограничения доступа продолжают задерживать развертывание групп реагирования, а также доставку медицинских принадлежностей и гуманитарной помощи, — заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он также отметил, что ВОЗ координирует меры реагирования в сфере здравоохранения совместно с партнерами, расширяя работу центров лечения холеры и пунктов пероральной регидратации, поставляя комплекты для борьбы с холерой, устанавливая станции для мытья рук, обучая специалистов по хлорированию воды, а также поддерживая просвещение населения по вопросам здоровья.

Ранее ВОЗ сообщила о 60 погибших из-за вспышки Эболы в ДР Конго.