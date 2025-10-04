Встреча Токаева и Дурова, открытие Alem.ai, матч «Кайрат» — «Реал Мадрид»: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Trend: В Казахстане открывается Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai — Президент Токаев

В Казахстане учреждается первый исследовательский университет в области искусственного интеллекта и открывается Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025 в Астане. Он подчеркнул, что эти проекты станут ключевой основой формирования единой экосистемы в сфере ИИ.

— Alem.ai можно назвать фабрикой идей и инноваций. Казахстан открыт для любого сотрудничества в этой области. Мы также планируем запустить в нашей стране второй суперкомпьютерный кластер, — отметил он.

По словам Токаева, искусственный интеллект должен служить исключительно во благо.

Интерфакс: Токаев обсудил с Дуровым перспективы реализации проектов в сфере ИИ

В Астане в рамках международного форума Digital Bridge-2025 состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, сообщает Интерфакс со ссылкой на Акорду.

Стороны обсудили сотрудничество в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Токаев высоко оценил деятельность Telegram по поддержке развития цифровой повестки Казахстана. Компания официально стала участником Astana Hub, открыла офис в Казахстане и запустила AI-лаборатории в центре AIem.Ai.

Коммерсантъ: Песков: Путин ждет Токаева с визитом в ноябре

Сейчас идет подготовка государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, который состоится в ноябре, сообщает российское издание Коммерсантъ.

— С нетерпением ждем этого визита. Готовится солидный пакет документов, — об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на медиафоруме в Алматы.

Он отметил, что подготовка к визиту Касым-Жомарта Токаева ведется по разным направлениям.

Anadolu Ajansi: Казахстан приветствует план президента США по прекращению конфликта в секторе Газа

Казахстан приветствует Всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа, передает агентство Anadolu Ajansi со ссылкой на помощника, пресс-секретаря Президента Казахстана Руслана Желдибая.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе, — следует из публикации, опубликованной в Тelegram- канале Акорды.

Council of Europe: Маулен Ашимбаев: «Казахстан твердо и необратимо встал на путь демократических преобразований»

Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, выступая на сессии Ассамблеи в рамках обсуждения поддержки демократических реформ в стране, заявил, что «Казахстан твердо и необратимо встал на путь демократических преобразований», передает Отдел новостей Council of Europe.

— Демократическая реформа — это сложный и продолжительный процесс, и определенные вызовы сохраняются. Но мы полны решимости и будем продолжать двигаться по этому пути, — подчеркнул Ашимбаев.

Председатель Сената Парламента Казахстана заявил, что сегодня демократические институты и ценности все чаще подвергаются атаке по всему миру, а некоторые силы стремятся поставить под сомнение эффективность демократических систем.

— В этих условиях Казахстан четко обозначил свои долгосрочные приоритеты развития: верховенство права, защита прав человека, формирование инклюзивного общества и демократизация системы управления на основе прозрачных процедур и принципа сдержек и противовесов. Поэтому мы считаем, что наши приоритеты и ценности в значительной степени совпадают. Это создает прочную основу для долгосрочного и плодотворного сотрудничества между Казахстаном и странами Европы, — сказал он.

Anews: Казахстан и Венгрия построят интермодальный терминал в Будапеште к 2026 году

Азербайджанское агентство Anews сообщает, что Казахстан и Венгрия объявили о планах строительства интермодального терминала в Будапеште, который планируется завершить к 2026 году. Терминал будет построен совместно с венгерской компанией L.A.C. Holding и рассчитан на обработку ежегодного объема в 230 000 контейнеров.

Также на встрече обсуждалось развитие Международного транспортного маршрута через Каспийское море, который в настоящее время интегрируется в Трансъевропейскую транспортную сеть и открывает новые логистические возможности для перевозки казахстанских грузов в Европу.

Помимо логистики, Казахстан и Венгрия продолжают расширять сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, совместных предприятий, транспорта, цифровых технологий и культурного обмена, отмечает агентство.

Казахстан готов расширить экспорт в Венгрию по 95 товарным категориям, что подчеркивает потенциал для укрепления экономических отношений и увеличения торговли.

The Jordan Times: Товарооборот между Иорданией и Казахстаном достиг 1,1 млн иорданских динаров за 5 месяцев - официальные данные

Согласно данным Департамента статистики, на которые ссылается телеканал Al-Mamlaka, объем товарооборота между Иорданией и Казахстаном за первые пять месяцев текущего года составил 1,1 миллиона иорданских динаров, сообщает иорданское издание The Jordan Times.

По информации Торгово-промышленной палаты Аммана, экспорт Иордании в Казахстан составил 100 тысяч динаров, в то время как импорт достиг 1 миллиона динаров, что свидетельствует о значительном дисбалансе торгового баланса в пользу Казахстана.

Основу казахстанского экспорта в Иорданию в прошлом году составляли продукты растительного происхождения — в частности, сушеная чечевица, а также текстиль и металлические изделия, включая железо. Растительная продукция составила 67,8% от общего объема иорданского импорта из Казахстана.

Последним шагом в развитии двустороннего сотрудничества стало подписание в августе соглашения в области ядерной энергетики и добычи урана. Документ предусматривает создание совместной иордано-казахстанской компании для производства и продвижения урана на мировом рынке.

Синьхуа: ТМТМ превращает Казахстан в ключевой транзитный хаб Евразии

На стыке Казахстана и Китая, где сходятся железнодорожные маршруты Востока и Запада, активно развивается инфраструктура, обеспечивающая рост транзитных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Казахстанские терминалы на станциях Достык и Хоргос, а также Международная ассоциация ТМТМ демонстрируют впечатляющие результаты, которые превращают страну в один из ключевых логистических хабов Евразии, передает агентство Синьхуа.

На станции Достык работает один из самых современных терминалов Центральной Азии. Здесь ежедневно перегружаются десятки поездов, обеспечивая транзит товаров из Китая в Россию, Европу и обратно.

В планах завершение строительства второй железнодорожной линии Актогай-Мойынты, модернизация обходов и расширение портовых мощностей на Каспии. Все эти шаги, уверены эксперты, повысят конкурентоспособность Казахстана и стран региона на глобальной транспортной карте.

ТАСС: Moody’s подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне Baa1

Moody’s оставило без изменений суверенный рейтинг Казахстана на уровне Baa1, прогноз «Стабильный», передает государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство национальной экономики Казахстана.

— Рейтинг поддерживается прочной фискальной позицией страны, включая низкий уровень правительственного долга, его высокую обслуживаемость и значительные фискальные резервы, которые обеспечивают защиту от внешних шоков. Дополнительными факторами выступают устойчивый экономический рост и способность экономики противостоять кризисам, — указало ведомство со ссылкой на данные агентства.

Ведомости: МАГАТЭ будет поддерживать Казахстан при развитии атомной отрасли

Как сообщает российское издание Ведомости, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержит Казахстан в использовании и развитии атомной энергетики, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в рамках выступления на «Мировой атомной неделе» в Москве.

— Мы сотрудничаем с вашим правительством, с регулирующими органами в сфере ядерной энергетики, с органами власти, чтобы помочь в подготовке страны к использованию атомной энергии. Мы будем оказывать Казахстану поддержку на этом пути, — сказал Гросси.

АЗЕРТАДЖ: Столица Казахстана готовится к запуску легкорельсового транспорта

С 29 сентября в Астане стартовала тестовая эксплуатация системы легкорельсового транспорта (LRT).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на акимат Астаны, это важный этап, который позволит проверить техническую готовность инфраструктуры, безопасность движения и удобство пользования для пассажиров.

Составы LRT будут курсировать в беспилотном режиме. В ходе испытаний специалисты проверят рельсы, станции, контактные сети, подвижной состав, системы безопасности и управления движением. Отдельное внимание уделят подготовке персонала, отработке аварийных процедур и интеграции LRT с другими видами транспорта.

Mundo Departivo: Реал Мадрид под руководством Мбаппе уверенно побеждает в Алматы

Издание «Mundo Departivo» отмечает, что «Реал» одержал убедительную победу после дерби с «Атлетико», но это не сильно развеяло призраки поражения со счетом 5:2 на «Метрополитано».

«Реал Мадрид» оправдал ожидания, обыграв «Кайрат» из Алматы во втором туре Лиги чемпионов. Мбаппе стал звездой матча благодаря хет-трику. Не говоря уже о системе VAR, которая заставила судью отменить решение назначить пенальти в ворота «Реала». «Сливочные» набрали три очка, но не смогли окончательно развеять призраки дерби-фиаско. Да, команда Хаби Алонсо победила, но не сделала громкого заявления, — говорится в обзоре.

EU reporter: Silk Way Star объединяет артистов из 12 стран в Казахстане

Как передает европейское информационное агентство EU reporter, Международный музыкальный конкурс Silk Way Star собрал талантливых исполнителей из 12 стран на одной сцене в столице Казахстана.

Премьера проекта состоялась 20 сентября на телеканале Jibek Joly, ознаменовав запуск того, что организаторы называют новым культурным брендом Евразии. В конкурсе принимают участие исполнители из Азербайджана, Армении, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Малайзии, Монголии, Южной Кореи, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Euronews: Катон-Карагай в Казахстане: где природа и человек живут в гармонии

Первозданная природа, свободная дикая жизнь, древние ледники, кристально чистые воды. Катон-Карагай — сокровище нетронутой дикой природы Центральной Азии, передает Euronews.

Катон-Карагай — самый восточный регион Казахстана. Здесь, среди заснеженных пиков Алтая, сходятся границы Казахстана, Китая и России. Курганы в его долинах говорят о том, что когда-то здесь жили древние цивилизации, и все же века человеческого присутствия не нарушили первозданной чистоты этих мест.

Удаленный и труднодоступный Катон меняется: строится новый аэропорт, расширяются дороги, а местные жители готовятся встретить гостей — с надеждой, но опасаясь массового туризма.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о соглашении Казахстана и США на сумму $4,2 млрд, запуске стейблкоина и о самом чистом городе в Центральной Азии.