В США задержаны братья-блогеры Тейты по обвинению в изнасилованиях

Федеральные маршалы США в субботу, 18 июля, задержали братьев-инфлюэнсеров Эндрю и Тристана Тейтов в Майами по запросу Великобритании, передает Kazinform со ссылкой на DW.

Блогеров, пропагандирующих женоненавистничество, обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми, распространении непристойных изображений детей и экстремальной порнографии. Королевская прокуратура (CPS) заявила 19 июля, что будет добиваться их экстрадиции.

Новые обвинения в адрес Тейтов

Как уточнили в британской прокуратуре, речь идет о преступлениях, предположительно совершенных в период с июля 2010 года по август 2017 года. Часть обвинений уже была предъявлена братьям ранее, однако после получения дополнительных материалов дела прокуратуре стало известно о новых эпизодах и потерпевших. В общей сложности блогерам предъявлено 38 дополнительных обвинений, а число потерпевших возросло с трех до семи.

— Мы приняли решение привлечь Эндрю и Тристана Тейтов к ответственности за новые преступления, включая изнасилование, организацию или содействие торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также правонарушения, связанные с непристойными изображениями детей, — заявил Малкольм Макхаффи, руководитель Отдела по расследованию особо тяжких преступлений Королевской прокуратуры.

Против Эндрю и Тристана Тейтов также возбуждены уголовные дела в Румынии по обвинению в изнасилованиях и торговле людьми.