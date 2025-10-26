Вспышка птичьего гриппа в Германии: фермерам увеличат компенсации

В Германии власти готовят новые компенсации для птицеводов на фоне очередной волны птичьего гриппа. Верхний предел выплат из государственной кассы по борьбе с эпидемиями планируется повысить с 50 до 110 евро за каждую уничтоженную птицу.

Решение согласовано с Евросоюзом и проходит национальное утверждение. По словам министра сельского хозяйства Алоиса Райнера, цель меры – смягчить экономические потери для фермеров, чьи хозяйства пострадали от вируса.

Институт Фридриха Леффлера сообщил, что риск распространения заболевания оценивается как высокий. С начала осени в стране уничтожено более 200 тысяч кур, индеек и уток. Вспышки зафиксированы в восьми федеральных землях, где введены карантинные зоны и предписано содержать птицу исключительно в помещениях.

Представитель министерства уточнил, что 110 евро – это максимальный размер выплаты, а итоговая сумма будет зависеть от рыночной стоимости каждой птицы. Также обсуждается возможность распространения закона задним числом – на случаи заражения, произошедшие после 1 октября 2025 года.

Напомним, из-за птичьего гриппа в Германии фермеры уничтожили более 160 тысяч пернатых.