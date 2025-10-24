Вспышка птичьего гриппа в Германии: фермеры уничтожили более 160 тысяч пернатых

Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Бранденбурге и Саксонии–Анхальт: в районе водохранилища Кельбра обнаружено около 500 мертвых журавлей, а в Бранденбурге их число превысило тысячу.

Ученые называют ситуацию беспрецедентной. Осенний перелет птиц только усугубляет проблему — зараженные особи ежедневно прилетают в новые места отдыха, распространяя вирус.

Фермерские хозяйства вынуждены соблюдать строгие меры биобезопасности. В Бранденбурге и Мекленбурге–Передней Померании уничтожено уже более 160 тысяч сельскохозяйственных птиц. Один фермер сообщил, что ему пришлось ликвидировать все стадо из 5000 гусей после того, как на его территории упал зараженный журавль.

Вирус птичьего гриппа поражает нервную систему птиц, вызывая потерю ориентации и контроля над движениями. Ослабленные перелетами журавли часто погибают прямо в воздухе, их находят десятками под местами пролета.

В связи с угрозой распространения вируса во многих районах Германии введены ограничения: закрыты прогулочные зоны у водоемов, отменены экскурсии к местам стоянки перелетных птиц.

Напомним, вариант вируса H5N1 был найден у пернатых на двух птицеводческих фермах в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.