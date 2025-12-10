РУ
    22:50, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    В СКО зарегистрировано 124 случая «гонконгского гриппа»

    В Северо-Казахстанской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 61% по сравнению с прошлой неделей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В СКО зарегистрировано 124 случая «гонконгского гриппа»
    Фото: Pexels

    По данным пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, за последние семь дней зарегистрировано 3 647 случаев заражения ОРВИ, что в 1,6 раза меньше по сравнению с прошлой неделей. Ограничительные меры, профилактическая работа и внимание населения к мерам предосторожности дают результаты.

    — В текущем эпидемиологическом сезоне по области около 30 тысяч человек заболели ОРВИ. Уровень заболеваемости примерно такой же, как в прошлом году, то есть существенного роста нет. Заболеваемость среди детей высокая. 68% заразившихся, или более 20 тысяч человек это дети до 14 лет. Это ежегодная ситуация, так как дети более чувствительны к вирусным инфекциям, — говорят санитарные врачи.

    На территории области циркулирует штамм A/H3N2, известный как «гонконгский грипп». В начале ноября в регионе был выявлен первый случай гриппа, а сейчас число заболевших достигло 124.

    — В основном грипп распространяется среди взрослых: заболели 100 взрослых и 24 детей. Также продолжается циркуляция вирусов, не относящихся к гриппу. Выявлено 19 случаев заражения риновирусом, 6 случаев заражения бокавирусом, у четверых аденовирус, — отмечают специалисты.

    Санитарные врачи рекомендуют, помимо вакцинации против гриппа, соблюдать меры профилактики: ограничивать посещение мест массового скопления людей, носить маски, чаще мыть руки, укреплять иммунитет.

    Напомним, ранее сообщалось, что в СКО из-за ОРВИ 108 классов переведены на онлайн-обучение.

