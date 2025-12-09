РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:43, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Шанхае запущен региональный центр МВФ

    В Шанхае официально начал работу региональный центр Международного валютного фонда, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВФ.

    Фото: Синьхуа

    Как отмечается, Шанхайский центр МВФ будет играть важную роль в расширении взаимодействия Фонда с динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом.

    — Он [центр] станет площадкой для содействия исследованиям и обмену знаниями, которые могут быть использованы при разработке политики в областях, актуальных для стран с формирующимся рынком и стран со средним уровнем дохода, — говорится в сообщении МВФ.

    В Фонде сообщили, что деятельность Шанхайского центра направлена на углубление диалога и взаимодействия со странами-членами, региональными институтами и другими заинтересованными сторонами в регионе.

    Первым директором нового регионального центра назначен Йоханнес Виганд, экономист МВФ с обширным опытом в области глобальной и региональной экономической политики.

    По данным МВФ, организация располагает 20 центрами и офисами в разных регионах мира. В КНР также функционирует Центр развития потенциала Китая и МВФ.

    Ранее мы писали, что региональный центр МВФ открыли в Алматы.

    Китай МВФ
    Берик Табынбаев
    Автор
