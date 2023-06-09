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Региональный центр Международного валютного фонда открыли в Алматы

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июня 2023, 12:37
Региональный центр Международного валютного фонда открыли в Алматы Фото: пресс-служба Национального банка РК.

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов совместно с делегацией МВФ во главе с директором-распорядителем Кристалиной Георгиевой провели торжественную церемонию открытия регионального центра Международного валютного фонда (МВФ) по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В церемонии также приняли участие руководители центральных банков стран региона и мира, международных финансовых организаций и ряда дипломатических миссий, а также представители государственных органов.

Региональный центр в Алматы стал 17-м центром развития потенциала МВФ в мире. Центр будет координировать деятельность МВФ в девяти странах региона: Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Деятельность центра будет направлена на развитие компетенций, обмен опытом, изучение и применение лучших мировых практик в области государственного управления, денежно-кредитной и бюджетной политики, развития финансового сектора.

Открытие регионального центра МВФ в Алматы является результатом многолетнего сотрудничества между Казахстаном и МВФ.


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